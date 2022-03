La emoción de Anne Igartiburu ante la confesión más dura de María Teresa Campos

La semana pasada, Anne Igartiburu daba el pistoletazo de salida a su nuevo programa, '10 Momentos', un formato que se emite en Telemadrid y que tuvo como primer invitado a Francisco Rivera.



Este jueves, la vasca volvía a coger los mandos del espacio televisivo para entrevistar a una de las presentadoras más conocidas del medio, María Teresa Campos, que acudía al plató y concedía una de sus entrevistas más personales.



No quiso dejarse nada en el tintero y charló con Igartiburu sobre su vida y su carrera a través de diez vídeos que la han marcado e hizo una emotiva petición desde los estudios de la cadena autonómica madrileña.





LA CONFESIÓN MÁS EMOTIVA DE MARÍA TERESA CAMPOS

TERELU CAMPOS REACCIONA A LAS PALABRAS DE SU MADRE

que la llevó a convertirse durante muchos años en la 'reina de las mañanas', aunque también se ha puesto al frente de formatos vespertinos a lo largo de los muchos años que lleva en el medio.María Teresa Campos ha asegurado que, a sus 80 años, le cuesta mucho concebir una vida en la que no tenga nada que hacer ydesde el plató de '10 Momentos'.. No me quiero poner a llorar,", le ha asegurado la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego a, quieny ha resaltado que, aunque ya lleva un tiempo alejada de la televisión "no soy más ni menos que nadie, soy una persona que he trabajado mucho.", decía visiblemente afectada.La malagueñade '10 Momentos' al explicar lo que ha supuesto para ella su trabajo en televisión durante toda su vida.. Qué interesante es esto, yo cuento las cosas y la gente las piensa y me llega a mí.", aseguró la comunicadora.en el programa de Anne Igartiburu y lo ha hecho desde el programa 'Madrid Directo Flash', en el que ha participado y ha explicado que "porque no es una cuestión de que María Teresa Campos no quiera parar...", exponía la colaboradora de 'Viva la vida'.