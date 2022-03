Estopa revela en 'El Hormiguero' un misterio que ni Iker Jiménez pudo resolver

'El Hormiguero' llegaba a mitad de semana dejando a un lado el mundo del deporte, tras recibir a Marc Márquez y Marcelo, y se lanzaba de lleno al mundo de la música con la visita de Estopa.



El grupo acudió al plató de Antena 3 para presentar su nueva canción en la que colaboran con Fito.



El tema está disponible desde el pasado 24 de febrero bajo el título 'Camiseta de rockandrol', un single en el que ambos grupos demuestran a sus fans que el pop y el rock siguen estando presentes pese a que las listas de éxitos están encabezadas por los sonidos del trap y el reggeaton.





UN MISTERIO PARA IKER JIMÉNEZ

Los dos hermanosy confesaron que, sin embargo, destacaron que llegar hasta Fito no fue nada fácil, ya que el cantante prefiere mantenerse alejado de la tecnología y ni siquiera tiene WhatsApp."Queríamos escribirle una carta por correo, pero. Le dijimos que teníamos una canción para él y de repente", contaban en el programa de Trancas y Barrancas.Como suele ser habitual, enlos invitados no solo hablan de su faceta profesional, sino también deque les ocurren en su día a día.de la entrevista.y por el que casi muere ahogado en una playa de Cubelles: ", era como un bañista como yo de grande, era como un tiburón.", una experiencia de la que supo sacar el lado más positivo y encontró inspiración para escribir una canción, pero la anécdota más curiosa aún estaba por llegar.El cantante, protagonizada por ovnis.Según David,él mismo documentó el avistamiento a través de un vídeo en el que se ven, por lo que, la empresa dePara salir de dudas,, sin embargo, la consulta no acabó como esperaba.Al parecery se puso manos a la obra, pero tras hacer algunas averiguaciones e i, Jiménez concluyó que el vídeo nada tenía que ver con los citados cohetes y