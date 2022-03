Ana Obregón prepara un 'biopic' sobre su vida 

Ana Obregón ha tocado a lo largo de su vida infinitos ámbitos profesionales: bióloga, presentadora, actriz€

No es la primera vez que Ana Obregón prueba suerte en el mundo de la interpretación, de hecho, dos de las series más exitosas de TVE estuvieron protagonizadas por ella, 'A las once en casa' y 'Ana y los siete'.

Su última incursión en una serie fue en 'Ellas y el sexo débil', una ficción creada por ella misma, con la que no tuvo tanta suerte como en las anteriores, sin embargo, ahora, más de una década después ha puesto en marcha un nuevo proyecto de la mano de Miguel Ángel Bernardeau, creador de series como 'Cuéntame', una serie sobre su propia vida.

EL NUEVO PROYECTO DE ANA OBREGÓN

Ana Obregón ha anunciado en su cuenta personal de Instagram, su nueva ilusión.

"Me hace ilusión poder compartir con tod@s que he decidido volver a la ficción en televisión. He llegado a un acuerdo con una de las mejores productoras de España, Grupo Ganga, creadores de series míticas como 'Cuéntame', para hacer un biopic sobre mi vida. Me costaba entender que nadie apostara por mi vida, ya que mi único mérito es haber trabajado 40 años en mi pasión y haber compartido con todos vosotros durante muchos años una enorme colección de momentos dulces y amargos, de luces y sombras", escribía la madrileña en redes sociales.

La actriz y presentadora ha dado algunos detalles más sobre la serie que narrará su vida. Una de las guionistas de la ficción será Yolanda García Serrano, y ella participará en los capítulos finales interpretándose a sí misma.

Aún no está confirmado quién será la encargada de interpretarla durante su juventud y no ha especificado en qué fase se encuentra el proyecto actualmente.

Obregón cierra su publicación con una frase de ánimo para sí misma: "Pasito a pasito", escribe.

La presentadora intenta sacar fuerzas día tras día, tras la muerte de su hijo Aless hace casi dos años como consecuencia de un cáncer.

Ana ha realizado a lo largo de este tiempo algunas apariciones esporádicas en televisión, presentó las Campanadas de TVE en 2020 e iba a hacerlo este año, aunque finalmente no fue posible debido a que se contagió de Covid apenas unos días antes.

La semana pasada, se emitió su primera entrevista en televisión tras la pérdida de su hijo. La madrileña confió en su gran amigo Bertín Osborne para dar este importante paso y contar todo lo ocurrido en los últimos años frente a las cámaras.