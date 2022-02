RTVE se plantea "modificar" la letra de su tema eurovisivo si "molesta a la mujer"

Ante las críticas recibidas que tachan de machista y sexista por "cosificar a la mujer" la cuestionada letra de la canción, interpretada por Chanel, que RTVE llevará al próximo Festival de Eurovisión, tras ganar, no sin polémica, el Benidorm Fest, y tras las muchas críticas recibidas, la Defensora de la Audiencia, María Escario, ha remitido un informe, del que dará cuenta este sábado en su programa de TVE, en el que se reconoce que la radiotelevisión pública introducirá "modificaciones" en la letra "si fuera necesario".







Concretamente, en el apartado del amplio informe titulado Sexismo y cosificación de la mujer en la letra de la canción ganadora SloMo, reconoce que van a permanecer atentos a las "opiniones" que genera la cuestionada letra y a su vez "seremos sensibles ante cualquier malestar que puedan provocar estas letras en las mujeres españolas, valorando la posibilidad de incluir modificaciones en las mismas si fuera necesario".

Si bien, antes intenta justificar la elección argumentando que "el debate sobre la cosificación e hipersexualización de la mujer ha existido siempre dentro del género urbano, de por sí alejado del academicismo o lo políticamente correcto".

Siguiendo esta línea, explica que en este debate, "las opiniones de mujeres a favor o en contra están muy condicionadas por el sesgo cultural y generacional", así "cuando estas letras son interpretadas por hombres todos las consideramos, obviamente, machistas, ya que perpetúan la hipersexualización de la mujer desde la perspectiva masculina y heteronormativa" pero que, sin embargo "el debate surge cuando son las mujeres quienes interpretan esas letras" puesto que "muchas consideran que en este caso se transmite un mensaje sobre el empoderamiento femenino, dado que antes de la existencia del género no era común que las mujeres cantaran sobre su deseo sexual o el control de sus relaciones sexuales".

Y concluye su exposición señalando que intérpretes como Cardi B en Wap o Beyoncé en Formation han triunfado con este tipo de canciones "cuyas letras normalizamos al estar en inglés", como ha sido el caso de cantautoras españolas como La Zowi o Bad Gyal.

Tras esta exposición, RTVE asegura que "escuchamos atentamente estas opiniones y seremos sensibles ante cualquier malestar que puedan provocar estas letras en las mujeres españolas, valorando la posibilidad de incluir modificaciones en las mismas si fuera necesario", si bien la Defensora cuestiona esta propia frase y anota a pie de página que "cualquier malestar que puedan provocar estas letras en las mujeres españolas" se contradice incluso con la propia guía de Igualdad de RTVE, que aboga por actuar a priori para evitar toda desigualdad o machismo y no a posteriori, como sería este caso.

Al mismo tiempo, Escario añade a los argumentos dados que "como defensora y miembro del Observatorio de Igualdad de la Corporación RTVE, visto el debate social provocado por la letra de la canción SloMo, recomiendo que el proceso de selección de las canciones candidatas a Eurovisión, sea consecuente con la Guía de Igualdad de la Corporación RTVE".

TRANSPARENCIA



La Defensora da cuenta de las muchas quejas recibidas a cuenta del polémico Benidorm Fest que contó con acusaciones de tongo, que obligaron a RTVE a dar cuenta de los votos emitidos por el jurado aunque sin desvelar nombres debido, como recuerda Escario, a "las graves amenazas de muerte, ya denunciadas, que han recibido algunos de sus miembros, amenazando incluso de muerte a sus familiares"

Si bien, la corporación vuelve a insistir en la transparencia del proceso, incluso ante el "conflicto de intereses" entre la ganadora y Miryam Benedited, una de las cuatro voces del jurado más cuestionadas. El informe de RTVE señala que es una "gran conocedora del Festival y de la importancia de la puesta en escena de Eurovisión" y que estuvieron "a favor" de incorporarla. Se refiere también al hecho de que en Twitter se filtrara una foto de Chanel con Benedited en el programa Tu cara me suena de Antena 3, tomada en 2016, si bien RTVE argumenta que Chanel cubrió "una sustitución puntual, ya que no formaba parte del cuerpo de baile del programa" y que "no existe amistad ni ningún tipo de relación personal, tan solo alguna colaboración profesional muy puntual, como la descrita".

SÍ pasa el filtro

28,7%, en inglés

A las acusaciones de que la canción 'SloMo' de Chanel, que representará a RTVE en Eurovisión no cumplía las bases del Benidorm Fest, al tener más de un 35% de su letra en inglés, y que debía quedar descalificada, RTVE responde que sí pasa el filtro al cuantificar que tiene un 28,7% de palabras en inglés, un 64,4% en castellano y el 9,9% restante son "onomatopeyas".