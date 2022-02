¿Series largas? Las casi interminables

Hablar de longevidad en televisión es algo muy relativo. Se trata de un medio impaciente, que busca el botepronto en el éxito y donde lo que no funciona suele ser retirado con premura y sin ofrecer muchas oportunidad de recuperación (en estos tiempos, porque en un pasado reciente las cosas no eran así). Las plataformas han impuesto historias que no suelen ir mucho más allá de las tres temporadas y las cadenas en abierto no expanden sus nuevas producciones, que son escasas, con entregas excesivas, aunque siempre hay excepciones. Amar es para siempre, Cuéntame, Servir y proteger, Goenkale o La que se avecina, por ejemplo, pertenecen a este grupo selecto. Pero hay series que continúan en activo y han superados los 10.000 episodios, una barbaridad, frente a otras que han situado su tope por encima de los 3.000 capítulos, que también es una barbaridad en sí misma. En este reportaje vamos a pasearnos por las tramas de ficciones que han pasado de las 1.500 emisiones, suponiendo que esta es una cifra de las consideradas aceptables.

Las que superan los 10.000 capítulos

Hay tres series que, por su extraña longevidad, llaman la atención en el mundo de la televisión: Days of our lives, General Hospital y Coronation street. Las dos primeras acumulan casi 15.000 capítulos y la tercera supera ya los 10.000. ¿De qué hablan estas historias que han conseguido mantener el interés de los espectadores durante un elevado número de años y todavía están en antena?

Days of our lives, del canal estadounidense NBC, lleva en emisión desde noviembre de 1965, y el último recuento de capítulos la situaba por encima de los 14.700. Todo un récord en un mundo de consumo rápido y con fecha de caducidad casi inmediata. Fue creada por el matrimonio formado por Ted y Betty Corday. Al principio la serie giró en torno a las tragedias y los triunfos de la familia Horton, junto a los patriarcas, el doctor Tom Horton y su esposa Alice, pero con el tiempo se les han unido otras familias como los Brady, los Black, los DiMera y los Kiriakis. Hay violaciones, intentos de suicidio, hijos ilegítimos, traiciones, amores intensos y desamores frustrantes. Cómo no, con semejante duración, todo cabe. Un drama en estado puro, vamos, y que debe dar salud, porque la mayoría de los actores de la primera temporada están vivos y participan activamente en las tramas.

'General Hospital', una de las primeras series de médicos que aún sigue emitiéndose.

General Hospital, de la también cadena estadounidense ABC, lleva más de 14.600 episodios emitidos y es incluso más antigua que la anterior. Se estrenó el 1 de abril de 1963 y ha generado media docena de spin off. Tras casi 60 años en antena sus audiencias continúan siendo altas. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Port Charles, en Nueva York, y se centra en la vida de sus habitantes y sobre todo en el hospital de la ciudad. Las tramas relacionadas con la mafia son constantes y se mezclan con romances, intrigas y secretos. A lo largo de su devenir, Elizabeth Taylor, James Franco, Ricky Martin, John Stamos y Demi Moore, entre otros famosos, han sido invitados especiales.

Coronation street (de la cadena ITV), por su parte, está considerada la serie más antigua de la televisión, aunque no la que más capítulos tiene. Es una producción británica que vio la luz el 9 de diciembre de 1960. Acumula 11.000 episodios y narra la vida de un grupo de personajes que pertenecen a la clase obrera y luchan por sobrevivir en un mundo cada vez más consumista, donde los precios son muy elevados para el poder adquisitivo de los protagonistas. En las tramas están presentes todos los elementos esenciales para convertir a este drama en uno de los preferidos de los espectadores del Reino Unido: amor, rupturas sentimentales, ambiciones desmedidas, ternura y crueldad.

'Goenkale', longevidad a la vasca

Euskal Telebista también tuvo su serie de larga duración, y bien que se ha tratado sobre ella con el paso del tiempo. Hablamos, por supuesto, de la mítica Goenkale. Tuvo 21 temporadas y se extendió desde 1994 a 2015. El primer canal de la pública vasca, ETB-1, emitió 3.707 capítulos y aún sigue siendo la ficción de más larga duración del Estado español, un honor difícil que se le arrebate en los tiempos que corren. La serie arrancó centrándose en la vida de la familia Lasa, compuesta por dos hermanos de mediana edad, José Mari y Martín, dueños de un bar restaurante y un videoclub, respectivamente, y cuyas malas relaciones se acentuaron con la herencia de la madre de ambos, que favoreció al primero. Fueron distanciándose hasta el desgraciado día en que un accidente acabó con la vida de Martín.

Arralde es el nombre de la localidad ficticia donde se desarrollaban las tramas de Goenkale. Los interiores se rodaron en los estudios Miramón de EITB y en distintas ubicaciones del País Vasco, principalmente en Orio y Tolosa. Además, solían aparecer vistas y paisajes de otras poblaciones vascas, como Mutriku, Lekeitio, Zumaia, Getaria y Bermeo.

Por esta serie, un auténtico semillero, han pasado actores que hoy triunfan fuera de Euskal Herria, fue elemento de estudio en euskaltegis e ikastolas y tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Es probablemente uno de los programas con mejores datos de audiencia de ETB-1, y todavía hoy es recordado en muchas ocasiones como un auténtico fenómeno televisivo que ha hecho historia y del que se seguirá hablando durante largo tiempo.

Amar mucho, y en dos cadenas

Televisión Española programó para su primer canal una de las series que más éxito han tenido en la franja vespertina, Amar en tiempos revueltos. Estaba prevista para una temporada, un año para hablar de la guerra, de la posguerra y de las contradicciones que surgen entre diferentes clases sociales, pero duró siete temporadas que se repartieron entre septiembre de 2005 y noviembre de 2012. En esta historia se muestra que el amor no tiene bandos y que es capaz de mantenerse en los momentos más duros de la vida. Durante estas siete tandas de entregas se emitieron un total de 1.707 capítulos.

'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre' suman más de 4.000 capítulos.

La crisis económica obligó a Televisión Española a replantearse su continuidad y rompió relaciones con la productora, que llevó la propuesta a Antena 3. Así nació Amar es para siempre en enero de 2013. Lo mismo, pero con otro título. Una bendición para Atresmedia, como se ha demostrado con el paso del tiempo, porque la historia sigue en emisión y acumula 2.303 entregas. Tiene con la versión original un fuerte nexo de unión: los propietarios del bar del barrio, El Asturiano, llamados Pelayo, Manolita y Marcelino. Así pues, los actores que dan vida a estos personajes, José Antonio Sayagués, Itziar Miranda y Manu Baqueiro, llevan desde 2005 trabajando en las dos series. Algo inhabitual en una profesión absolutamente inestable.

Si se funden Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre el número de capítulos emitidos en conjunto supera los 4.000.

La historia ha avanzado mucho desde aquellos primeros episodios y muestra realidades más luminosas y más cercanas, porque en estos momentos la serie camina por los albores de la década de los 80.

Al igual que sucede en todas las producciones de larga duración, son muchos los actores españoles que han atravesado el túnel del tiempo para unirse al elenco. Habitualmente, la productora cambia todos los años el reparto, salvo los personajes más antiguos. Entre ellos se encuentran los intérpretes vascos Anabel Alonso e Iñaki Miramón. Parece que esta serie va a llegar a cambiar de siglo en sus tramas y a adentrarse en un mundo muy alejado del que empezó hace 17 años.

De 'padres e hijos'.

Padres e hijos es otra de esas largas historias que la televisión estiró como un chicle, en este caso entre el 15 de marzo de 1993 y el 21 de agosto de 2009. En total, más de 3.600 capítulos emitidos. Esta serie es colombiana, pero no respondía al modelo de culebrón que siempre ha triunfado en el país latinoamericano. Su presencia a diario fue desgastando el interés de los espectadores y al final se canceló. Narraba las aventuras y desventuras de la familia Franco, residente en Bogotá. Las 17 temporadas contaron los pormenores de la vida de Ana María, Carlos Alberto y sus tres hijos, Federico, el hermano mayor, que quería estudiar Arte; Natalia, juiciosa y aplicada en el colegio; y Daniela, la más popular.

En el décimo aniversario de su cancelación, en 2019, se especuló con el retorno de esta familia, aunque la idea no tuvo el éxito que se esperaba. Padres e hijos no solo se emitió en Colombia, sino que también fue vista en otros países, e incluso se hicieron adaptaciones y nuevas versiones sobre una historia que hablaba de valores familiares y de la relación entre los progenitores con sus retoños y su entorno.

Secretos en el pueblo ignoto

La serie de la que hablamos ahora se estrenó en febrero de 2011 y duró hasta mayo de 2020. Fueron necesarios 2.324 episodios para desvelar El secreto de Puente Viejo, una ficción de época y que hizo historia por su longevidad y por transcurrir en un pueblo que nadie supo cómo era, ni cuánta gente vivía en él, ni dónde estaba. Ni siquiera en qué años concretos transcurría la acción. Bueno, las acciones, porque fueron tantas que había que tener mucha visión de la jugada para acordarse de todas. Eso sí, había broncas a saco, la mala Montenegro que al final no lo era tanto y tenía su corazoncito, niños robados, amores imposibles y personajes pueblerinos pero arquetípicos, que eran los que sostenían la arquitectura de la trama. Las tardes de Antena 3 vibraron durante años con las aventuras y avatares de la adinerada familia Montenegro, una saga de la alta burguesía que vivía en un pequeño pueblo se supone que del norte de España. Los hechos, aunque de modo muy difuso, comenzaban en 1885 y posteriormente se trasladaban a 1902, aunque eso era lo de menos. Lo importante era seguir la vida cotidiana de unos personajes con la historia de fondo de un niño desaparecido en un desmán de la lucha de clases, que vaya si la había.

A lo largo de la serie hubo muchos saltos temporales, aunque en la mayoría de ellos pervivieron los personajes principales: María Bouzas, Ramón Ibarra, Iván Montes, Paula Ballesteros, Mario Zorrilla, Maribel Ripoll, José Gabriel Campos, César Capilla y Selu Nieto. Durante años consiguió récords de audiencia, aunque en los dos últimos decayó, lo que provocó su cancelación.

'Lindenstrasse', la vida cotidiana de la sociedad alemana.

El día a día, en alemán

Lindenstrasse, para terminar, es una serie alemana que ya baja el número de episodios: 1.758 en los 35 años que ha estado en emisión. Se estrenó en 1985 y terminó en 2020. Estaba centrada en la historia cotidiana de tres familias, los Beimer, Zenker y Schiller. Los escenarios de la serie estuvieron ubicados en el edificio de la calle Lindenstrasse 3, en Múnich, pero también en otras adyacentes, con sus tiendas y cafeterías, un cine, un restaurante y un consultorio médico. Las tramas se centran en torno a la felicidad, la tristeza, el amor y el dolor de sus personajes. Extremismo de derechas, desempleo, protección del medio ambiente, acoso, eutanasia activa, madres de alquiler o integración de inmigrantes son temas que han salido de forma habitual en una ficción que quería reflejar la vida cotidiana alemana.