Jordi Évole se 'moja' sobre la guerra interna del PP: "Es como ver 'El juego del calamar' en directo"

'El Hormiguero' cerraba la semana, este jueves, recibiendo a uno de sus invitados más asiduos, Jordi Évole.



El periodista, que acudió acompañado por su doble, visitó el plató de Antena 3 para charlar con Pablo Motos acerca de su nuevo programa, 'Lo de Évole', que se estrena el próximo domingo, 20 de febrero, en La Sexta.



Además, también habló de su participación en 'Tu cara me suena' y dio su opinión sobre la guerra interna que ha estallado en el Partido Popular.





¿JORDI ÉVOLE O SU DOBLE?

'LO DE ÉVOLE'

LA LECCIÓN QUE APRENDIÓ DE PAU DONÉS

¿QUÉ OPINA DE LA GUERRA INTERNA DEL PP?

El espacio de Trancas y Barrancas comenzó su emisión cona lo acostumbrado.En realidad, la persona a la que dio paso el presentador. Un camionero en paro llamadoal que el periodistay que vive a escasos minutos de su casa., a cinco minutos de mi casa, lo que", bromeaba Évole y decía con humor que "en vez de habernos hecho un test de antígenos, d", y aprovechaba la ocasión para intentar ayudar a su doble: "Paco es un camionero en paro, por si alguien le quiere contratar...", contaba.Jordi Évole e, un formato que tendrá un conocido protagonista en cada una de sus entregas.EL catalán destacó que había sidoy el ganador había sido"Es. Nos quedó una historia brutal, creo que hay zonas en este país que no miramos y allí son muy populares y tienen mucho seguimiento", explicaba sobre el primer protagonista de lo de Évole.Además, también desveló cuáles eran las otras dos opciones en cuanto a invitados.Una de las posibilidades era, que ". El programa me supone un descubrimiento total de la desinhibición de las mujeres de cierta edad hablando de sexo orientado al placer"; mientras que la segunda era, que tiene a sus espaldas, una persona que está sometida a una presión brutal y que tuvo. Esto está muy bien que lo cuente porque es una de las adicciones más peligrosas".Évole también tuvo tiempo durante su charla con Pablo Motos para comentar', y quiso revelar el motivo por el que aceptó formar parte del programa.Durante su paso por el concursojunto a sus amigos más íntimos, aunque reconoce que. Antes de hablar con él habría dicho que no iba al programa musical, pero ahora, sí.", reveló sobre el por qué de su decisión.El presentador no quiso pasar por alto el tema estrella del día,, tras el enfrentamiento escenificado entreEl periodistay comparó el momento actual del partido político con una conocida serie.Según la opinión de Évole, el enfrentamiento entre el secretario general del PP y la presidenta de la comunidad de Madrid, y aún fue un paso más allá:, vaticinaba para concluir el asunto.