'Atrápame si puedes' da uno de los botes más altos de su historia: 160.000 euros

Atrápame si puedes ha entregado este jueves uno de los botes más altos de la historia del veterano programa de ETB 2. El vizcaíno Álex Orbe, que ya había rozado el éxito en las últimas semanas, por fin ha logrado contestar correctamente a las cinco preguntas de la ronda final, con lo que se ha embolsado los 160.000 euros que estaban en juego (menos los que le quite Hacienda).

Orbe, ilustrador de Algorta, se quedó el martes a una pregunta de completar el minuto final, pero dos días después sí que ha sido capaz de hacerlo. Ha habido dos preguntas que ha acertado a la primera, al adivinar que el monte Kilimanjaro se encuentra en África y la que el Ulises de James Joyce recorría Dublín. Le ha costado un poco más, pero también la ha acertado, que la Segunda Guerra Mundial obligó a suspender los Juegos Olímpicos de 1940 y 1944.

Tras varios intentos fallidos, y cuando sólo restaban 9 segundos, ha adivinado que la banda sonora de La lengua de las mariposas fue compuesta por Alejandro Amenábar, con lo que le restaban ocho segundos para acertar la última pregunta: de qué animal proviene la lana de Cachemira. En su primer intento había pasado y en el segundo y en el tercero había fallado al decir gusano de seda y oveja.

Y ha vuelto a errar al decir yak. Le restaban tres segundos y una última opción para contestar. Y a falta de un sólo segundo ha dicho cabra y Patxi Alonso, el presentador, no ha podido reprimir la emoción al entregar por fin el bote. "Es que la cabra tiene el pelo muy cortito, me he dado cuenta al final", aseguraba Orbe arrodillándose para celebrar el triunfo.

El getxotarra finalizaba haciendo un alegato friki. "Ser un friki me ha servido para esto, así que encantado. Los frikis son gente que tiene intereses en hechos culturales diferentes: cómic, cine, televisión, música...", y dedicaba el éxito a toda su familia, "que me ha hecho ser así de curioso".