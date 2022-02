La trama de ‘obi-wan kenobi’ llega a disney+

BILBAO – Disney+ estrenará la miniserie Obi-Wan Kenobi el próximo 25 de mayo tal y como han confirmado esta semana tanto la propia plataforma como la productora Lucasfilm. A través de una publicación en redes sociales desde la cuenta oficial dedicada al universo Star Wars, se hizo oficial el anuncio y se difundió un cartel de la miniserie en el que se ve el regreso de Ewan McGregor caracterizado como el legendario maestro jedi.

En declaraciones a Forbes, Ewan McGregor ha afirmado que le encantaba retomar el papel de Obi-Wan Kenobi. Incluso recuerda que, a sus 50 años, no está muy lejos de la edad de Alec Guiness –el mítico actor tenía 62 años– cuando vistió la túnica marrón de Jedi para la película original de Star Wars. Al retomar el papel desde su aparición en La venganza de los Sith, el escocés reflexiona sobre lo que han supuesto las películas de la saga para los seguidores más jóvenes: "Es muy interesante, después de la experiencia de hacer las tres primeras películas y vivir su acogida en el mundo, que no siempre fue brillante, ver como al conocer a la generación para la que hicimos esas películas, los niños de entonces, y ahora, la gente que está en la adolescencia o en la veintena, esa gente que era niña para la que hicimos esas películas, las adoran. Para nosotros, eran las películas originales de los años 70, pero para ellos, su Star Wars son nuestras películas. Así que volver a ponerse en su piel ahora y hacer una serie, toda una serie sobre Obi-Wan Kenobi para esos fans, me hace muy feliz".

SIN PISTAS SOBRE LA TRAMA Eso sí, McGregor solamente ofrece algunas pistas de lo que está por venir con la nueva serie. "No voy a desvelar nada más sobre el argumento, sólo que creo que va a satisfacer mucho a los fans de Star Wars. Siempre sentí que había una historia entre el Episodio III en el que terminé de interpretar a Obi-Wan y el Episodio IV en el que Alec Guiness es el personaje". La serie le supone reunirse de nuevo con Hayden Christensen, que interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas. "Fue una gran experiencia, nos lo pasamos muy bien. Tenemos que volver a interpretar escenas juntos como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker y fue fantástico volver a trabajar con él". También se deshace en elogios a la directora Deborah Chow. "Dirigió un par de episodios de The Mandalorian y es una gran directora. Conoce el mundo de Star Wars al dedillo, mucho más que yo"

Sobre la trama de Obi-Wan Kenobi, hasta ahora solamente se conoce que estará ambientada diez años después de lo ocurrido en la película Star Wars: Episodio III – La venga de los Sith (2005). Lo que está confirmado es que Hayden Christensen (Star Wars Episodio II. El ataque de los clones y Star Wars Episodio III. La venganza de los Sith) volverá a hacer el papel de Darth Vader, y que el reparto lo completarán Moses Ingram (Gambito de dama), Joel Edgerton (Gringo), Kumail Nanjiani (El viaje del doctor Dolittle, Eternals), Indira Varma (Juego de Tronos), Rupert Friend (Orgullo y prejuicio), Bonnie Piesse, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

Cuarenta y cinco años después del estreno de la primera película de Star Wars, la miniserie, que se podrá ver en Disney+, es la producción más esperada del año para los seguidores de la franquicia. Y es que, de hecho, los espectadores ya conocían el mes de estreno aunque no la fecha exacta, debido al descuido de uno de los directivos de Disney+ en un evento virtual. El día de estreno de Obi-Wan Kenobi se ha desvelado cuando llega a su fin El libro de Boba Fett, la serie de televisión estadounidense creada para el servicio de streaming de Disney+ que, frente a lo que cabía esperar, no ha contado con gran acogida entre el público.