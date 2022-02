La pillada de Sobera a un comensal de 'First Dates': "Nos has echado mierda con tu actitud"

'First Dates' no deja de dar sorpresas y dejar atónitos a los seguidores del formato.



La entrega de este martes, 1 de febrero, arrancaba como la de cualquier otro día. Todo parecía normal y un comensal entraba el restaurante del programa para comenzar una cita, sin embargo, la situación terminó dando un giro radical cuándo Carlos Sobera sacó una tablet y mostró al participante unas imágenes que no tenían nada que ver con la cita.





SOBERA DESTAPA A UN FARSANTE

Lo del tío ese es acojonante vaya! Me he quedado muerta #FirstDates1F pic.twitter.com/ddzBlqpoT7 — chio?? (@cf7ad612f91a470) February 1, 2022

Cuando ha cambiado la voz ha dado mal rollo en plan peli Múltiple pic.twitter.com/64iSZufhxt — César (@Sportivivi) February 1, 2022

Carlos Sobera desenmascara a un comensal que quería engañar a #FirstDates: "Has jugado con el prestigio del programa y de las personas que venían a citarse contigo" https://t.co/0URUYh5shK — First Dates (@firstdates_tv) February 1, 2022

El presentador de 'First Dates' no sacó la tablet por casualidad, Soberadel participante, aunque en aquellas ocasiones lo hizo bajo otro nombre y con una apariencia muy diferente.por parte del conductor del espacio de Cuatro, que no tardaron en compartir el momento, publicar bromas, criticar la forma de proceder del comensal o, esa era el supuesto nombre del participante, llegó esta vez al restaurante de 'First Dates' como uno más, aunque haciendo gala de una peculiaridad en la voz:, un trastorno que provoca que la voz se mantenga aguda e infantil.prefirió empezar la conversación con normalidad para después sacar la tablet y, y David reconoció sin ningún tapujo que era él:, decía con mucha naturalidad.Sin embargo, esa no era la única vez que había pisado el restaurante.en las que volvía a aparecer el comensal, e incluso hubo una tercera ocasión en la que se presentó como, aseguraba el participante, mientras el vasco le preguntaba por su verdadera identidad y este admitía, sin rodeos, que su nombre real era Jesús., que eso no va a ningún sitio. El problema es que, buscando el amor de verdad,", apuntaba Sobera y añadía que su actitud había dañado el prestigio del programa: "Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor", le recriminaba y le reprochaba que hubiera jugado con la gente que se había citado con él.El comensal solo ha argumentado que, una respuesta que no ha gustado al conductor del espacio., aseguraba Carlos Sobera y afirmaba que era "difícil" aceptar las disculpas que ofrecía el participante."Esto es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido. Siempre había personas que estaban nerviosas esperando su cita"., comentaba David.Carlos Sobera zanjaba el tema antes de pedirle que se fuera del restaurante y le pedía que no jugara con el trabajo de la gente que estaba allí:s. Hacemos esto en serio, porque creemos en ello. Siempre hay voces que dicen: son actores los que vienen. Y", concluía, antes de hacer al comensal abandonar las instalaciones.