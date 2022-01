Chanel se desliga de su relación con Miryam Benedited, miembro del jurado del Benidorm Fest

"Muy contenta y feliz, aterrizando la victoria y con muchas ganas de trabajar", Chanel compareció ayer ante la prensa tras su elección como candidata española a Eurovisión, "fuerte" frente a las críticas que despertó su victoria en Benidorm Fest.

"Lo único que sé es que he trabajado muy fuerte, como mis compañeros. Al final este es el resultado y no puedo más que agradecerlo y estar feliz", respondió a la pregunta de si se sentía igual de legitimada para su nuevo cometido al haber obtenido la mayor nota del jurado, pero no la del televoto (tercera) ni el voto demoscópico (segunda).

Ante los comentarios suspicaces que incidieron en la vieja relación existente entre Chanel y uno de los miembros de ese jurado, la coreógrafa Miryam Benedited, ha precisado: "Hace cuatro años que no hablo con ella".

"Es coreógrafa y yo bailarina y llevo en esto desde los 16 años. Ella ha trabajado con muchas candidaturas que han optado a Eurovisión y con otras personas de quienes no se ha hablado", afirmó.

Por su parte, RTVE emitió un comunicado en el que consideró "positiva" la controversia, aunque la atribuyó a que "en cualquier concurso competitivo son muchas las personas que no ven cumplidas sus expectativas".