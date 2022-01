El triunfo de Chanel en el Benidorm Fest desata las sospechas de tongo

La elección de Chanel y su canción SloMo para representar a España en Eurovisión 2022 desató la polémica y las sospechas de tongo en el Benidorm Fest. Ni Rigoberta Bandini (91 puntos), ni las tres pandereteiras gallegas Tanxugueiras (90) –que recibieron solo 30 puntos del jurado profesional pese a lograr la máxima puntuación del jurado demoscópico y el televoto (30 votos en cada caso)–, lograron desbancar a la artista catalana de origen cubano (96), que contaba desde el principio con el favoritismo de los jueces. No en vano, le otorgaron la puntuación máxima, 51 puntos que a la postre fueron decisivos para conseguir el ansiado micrófono de bronce.



Según la mecánica del festival, el 50% de la votación la decidía el jurado profesional, mientras que el otro 50% es del público demoscópico (25%) y del televoto (25%). Es decir, los votos de las cinco personas del jurado profesional tenían el mismo peso que el voto popular. Las quejas del público sobre este sistema se dispararon en la red social Twitter bajo etiquetas como #tongazo, una vez se conoció el triunfo de Chanel. Muchos se encargaron de airear la relación profesional de la ganadora con una miembro del jurado, la coreógrafa Miryam Benedited.



Y es que Chanel y Benedited trabajaron juntas, como demuestra una imagen que esta última colgó en 2015 tras una gala del programa 'Tu cara me suena'. En esa instantánea se ve a Benedited junto a su equipo de baile, del que formaba parte la ganadora del Benidorm Fest.



La audiencia no dejó pasar por alto esta relación profesional y probablemente personal, poniendo en duda la legitimidad del criterio del jurado. Por eso algunos llegaron a pedir que se impugnara el resultado de la gala, ya que esta conexión habría contaminado las puntuaciones en favor de Chanel.





ALERTA TONGO: Chanel, como bailarina, ha trabajado en Tu Cara Me Suena. Programa del cual la coreógrafa oficial es Miryam Benedited, parte del jurado de #BenidormFest

Una oportunidad perdida

Señoritos del jurado no sabéis la oportunidad que acabamos de perder por vuestra culpa.

TANXU SEMPRE ????? — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) January 29, 2022

Cs pidiendo que en las próximas elecciones se vote como en el #BenidormFest — Gabriel Rufián

Vaya desconexión con la gente. — iván ferreiro

Pues Chanel es encantadora y canta y baila como una diosa. Pero el jurado le ha hecho un flaco favor, porque la ha convertido en una forzosa candidata impopular. Me da una pena terrible, e insisto: ESTÁS MÁS PERDIDA QUE EL JURADO DEL BENIDORM FEST ES MI FRASE RESUMEN DEL 2022 — ana morgade

Chanel se desmarca del jurado

Numerosas personalidades de todos los ámbitos también mostraron su malestar. "Señoritos del jurado no sabéis la oportunidad que", escribió en Twitter la atleta gallega Ana Peleteiro."Ciudadanos pidiendo que en las próximas elecciones se vote como en el Benidorm Fest", rezaba un tuit del portavoz de ERC en el Congreso,. "El jurado del Benidorm Fest es como el Consejo General del Poder Judicial", indicaba el portavoz de Unidas-Podemos, Pablo Echenique.Periodistas de TVE también criticaron el sistema de elección. Uno de ellos, Xabier Fortes, escribía: "Tanxugueiras arrasa en las dos votaciones del público y del jurado popular del Benidorm Fest pero no va a Eurovisión por la decisión del jurado técnico. Qué tristeza, qué inmensa rabia".Y la también periodista Paloma del Río: "Jurado Demoscópico: 350 personas. Jurado popular: ni se sabe el número de llamadas. Jurado Técnico: 5 personas. Y éstas 5 personas condicionan lo que los otros dos jurados han decidido. El festival que 'ellos' quieren". Desde el ámbito de la cultura fueron numerosas las críticas, como la del escritor Manuel Rivas:lamentaba el cantante gallegotras conocerse el fallo del jurado.El guionista y escritor Javier Giner escribía: "Qué pereza enviar la misma actuación que vemos 800 veces en Eurovisión cada año. Y esto no va contra Chanel, que es una artistaza y se lo ha currado como nadie. Va contra un jurado de supuestos expertos que no saben valorar lo diferente y lo especial"."Eurovisión para el pueblo, pero sin el pueblo", decía el también guionista y actor. Por su parte, el actor José Corbacho publicaba una imagen en la que se podía leerLa cómica Ana Morgade aseguraba: ". Pero el jurado le ha hecho un flaco favor, porque la ha convertido en una forzosa candidata impopular". "Estás más perdida que el jurado del Benidorm Fest es mi frase resumen del 2022".Frente a esas críticas, Chanel se mostró"Lo único que sé es que he trabajado muy fuerte, como mis compañeros.", respondió a la pregunta de si se sentía igual de legitimada para su nuevo cometido al haber obtenido la mayor nota del jurado, pero no la del televoto (tercera) ni el voto demoscópico (segunda).Ante los comentarios suspicaces que incidieron en la vieja relación existente entre Chanel y uno de los miembros de ese jurado, la coreógrafa, ha precisado:"Es coreógrafa y yo bailarina y llevo en esto desde los 16 años. Ella ha trabajado con muchas candidaturas que han optado a Eurovisión y con otras personas de quienes no se ha hablado", afirmó.Por su parte, RTVE emitió un comunicado en el que consideró "positiva" la controversia, aunque la atribuyó a que "en cualquier concurso competitivo son muchas las personas que no ven cumplidas sus expectativas".