Edurne desvela su afición más curiosa en 'El Hormiguero': "Con la tontería, tengo como 650 Funkos"

Edurne está atravesando uno de sus mejores momentos. En el terreno profesional no le puede ir mejor y, en el personal, es feliz junto a su pareja, el futbolista David de Gea y está encantada con su maternidad, su primera hija, Yanay, nació el pasado mes de marzo.



Este miércoles acudía al plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo trabajo, 'Catarsis Deluxe', que ya está a la venta, y charlar con Pablo Motos.





El nuevo álbum de Edurney además de las canciones originales"Queríamos hacer una reedición con temas diferentes. Hay temas que he ido sacando, pero no estaban incluidos en el disco original, y la verdad que", afirmaba la cantante sobre su último disco.Sin embargo, la música es un mundo difícil y Pablo Motos ha querido saber, momento que la madrileña: "Tengo un equipo maravilloso, pero es verdad que a mí me gusta también valorar ciertas opiniones, como por ejemplo la de mis padresy tiene muy buen gusto", confesaba la artista, mientras e: "De momento es que no me ha pasado, de verdad, te lo prometo,. No sé si, a lo mejor, lo está haciendo para no enfadarme, para decirme 'bueno, está todo bien', pero de momento no me ha pasado y yo soy feliz porque al final todo lo hago con mucho mimo, mucho cariño, pero sí", contestaba su invitada.Durante su visita a 'El Hormiguero',La niñay su madre ha querido explicar el significado del original nombre que han elegido para ella: ", se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda,, Me encanta el significado porque", explicaba muy emocionada la compositora, aseguraba que ahora mismo la pequeña es su mayor fuente de inspiración y hablaba sobre la canción que le ha dedicado: "Ya escucharla me emociona mucho, porque es un sentimiento y un amor a una hija que no se puede ni expresar. De verdad, es brutal, y", contaba.Además, también desveló': "Fue un descubrimiento en plena pandemia (Fortnite). Es verdad que es un videojuego al que juegan niños pequeños, pero luego también hay otra comunidad que he ido descubriendo, sobre todo mis amigos, que son más de mi edad, y me encanta jugar", admitía la compositora y explicaba cómo le dijo a su amigo que esperaba un bebé: "Había uno de mis amigos que no se lo había dicho todavía, nos encontramos en un punto y le dije 'mira qué arma me he encontrado, ven', y cuando llegó le dije 'estoy embarazada' e'".El paso de Edurne por el programa de Trancas y Barrancas también ha dejado momentos de lo más divertidos y, quizá porque no se me había ido tanto la cabeza como hasta ahora. Yo no empecé comprando estos muñecos,. Entonces, y como hay Funkos de todo, pues a mí se me fue la cabeza y", confesaba sobre su curioso hobbie.La madrileña ha contado que, por supuesto, entre su gran colección, también, estos dos últimos se los han hecho debido a su afición por estos muñecos.No obstante,, como no podía ser de otra forma,para que Edurne se llevará un recuerdo inolvidable de 'El Hormiguero'.