La incómoda pregunta de Natalia Verbeke a Pablo Motos: "¿Eres socio de Will Smith?"

Natalia Verbeke ha sido la primera invitada de la semana en 'El Hormiguero'. La actriz ha acudido al programa de Antena 3 como parte de la promoción de su nueva serie, 'Todos mienten', que se estrenará en Movistar + el próximo 28 de enero.



La trama de la ficción, formada por seis capítulos, se centra en la vida de una urbanización costera en Belmonte, que se ve sumida en el escándalo, tras la aparición de un vídeo sexual en redes sociales en el que se ve a una profesora del instituto con un alumno que, además, es el hijo de su mejor amiga.





EL JUEGO DE VERDADES Y MENTIRAS

LA INCÓMODA PREGUNTA DE VERBEKE A MOTOS

APRENDER A LIMPIAR EN EL CONFINAMIENTO

Tras charlar acerca de la nueva serie de la intérprete de origen argentino,muy relacionado con la ficción de la que había venido a hablar,Ambos han empezado el juego con preguntas relacionadas con la sinopsis de la serie de Movistar +., a lo que ella contestaba: "Yo. Y era una cosa eso, un 'Adonis', un hombre así como...", decía Verbeke, todoAl llegar su turno, Natalia Verbeke ha querido saber si el color de pelo del presentador era, realmente, su tono original:, cuestionaba la actriz. Una pregunta a la que el de Requena contestaba, con humor, la verdad:, aunque el conductor de 'El Hormiguero' prefería seguir basando sus preguntas en la trama de 'Todos mienten', y lanzaba su segunda cuestión a la invitada:, y ella optaba, en esta ocasión, por contar: ". Mi especialidad era el clavadito y estaba en el equipo nacional, pero después fui actriz porque me obligaron mis papás", una mentira que Motos no tardó en adivinar, aunque, pero no recordaba el motivo.Siguiendo con el juego,e interrogaba al presentador sobre, le decía la actriz mientras le pedía que no la odiase entre carcajadas.La pregunta cogía totalmente desprevenido aquea Verbeke:Durante su visita, Natalia también tuvo tiempo para hablar de algunas anécdotas más personales.r: "A ver, yo soy muy mala para esas cosas.aunque es verdad que no lavo muchos porque al final utilizo el lavavajillas,", contaba mientras desvelaba que "entonces es cuando me encuentro en esa situación (confinamiento), con miles de productos pero sin saber cómo usarlos., porque no sabía, pero aprendí", concluía sobre las lecciones que le dejó el momento más duro de la pandemia.