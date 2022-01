Netflix duplica sus beneficios anuales pese a bajar el ritmo de suscripciones

La reducción de nuevas altas no condiciona la rentabilidad de la compañía, con unos beneficios netos anuales de 5,116 millones de dólares.

La reducción de nuevas altas no condiciona la rentabilidad de la compañía, con unos beneficios netos anuales de 5,116 millones de dólares. NETFLIX

Netflix cerró 2021 con unos beneficios netos de 5.116 millones de dólares, cerca del doble que el ejercicio anterior, en un año en el que no obstante bajó el ritmo de nuevos usuarios, con 18 millones frente a los 37 millones de 2020.

La empresa con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) cuenta con 221,8 millones de abonados a su servicio de "streaming" en todo el mundo, pero a medida que aumenta la competencia su capacidad de atraer a nuevos clientes continúa desacelerándose, ya que en 2021 registró el menor crecimiento de los últimos tres años.



Rebaja las previsiones para los próximos meses

Además, la compañía rebajó las previsiones para el primer trimestre de 2022 y pronosticó que añadirá 2,5 millones de suscripciones, lejos de los 3,9 que logró durante el mismo periodo de 2021.

"Aunque la nueva competencia puede estar afectando un poco nuestro crecimiento marginal, continuamos creciendo en todos los países y regiones en los que se han lanzado nuevas plataformas alternativas", aseguró Netflix en una carta destinada a los inversores, publicada este jueves.

Sin embargo, las explicaciones no convencieron en Wall Street y las acciones de la empresa se dejaron un 18 % hasta los 412 dólares por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués neoyorquinos.



Nuevos competidores y falta de estrenos por la pandemia

Los dos factores a los que Netflix atribuyó esta ralentización son la entrada de nuevas opciones en el mercado del "streaming", como Disney y Apple, y la falta de estrenos en la primera mitad del año, en su mayoría por culpa del aplazamiento de rodajes durante los meses más duros de la pandemia.

El mejor periodo de la compañía se dio entre octubre y diciembre, coincidiendo con el estreno de fenómenos mundiales como "The Squid Game", "Red Notice", "Don't Look Up" y la última temporada de "Money Heist".

Durante ese último trimestre del año, el más fuerte para el mercado televisivo, Netflix sumó 8,2 millones de suscriptores y obtuvo un beneficio neto de 607 millones de dólares frente a los 542 millones que registró en ese mismo periodo de 2020.



Netflix sigue ofreciendo una alta rentabilidad

La reducción de nuevas altas no ha mermado la rentabilidad de la compañía, pues sus beneficios netos anuales alcanzaron los 5,116 millones de dólares, casi el doble de los 2.761 millones que ganó durante 2020.

En total, Netflix facturó en 2021 casi 30.000 millones de dólares, frente a los 25.000 millones de 2020, y aumentó la inversión en 'marketing' (2,5 millones) y tecnología (2,2 millones). De hecho, la compañía sacó pecho de su fortaleza en el mercado del entretenimiento.

"Durante 2021 tuvimos el programa de televisión más importante del año ('Squid Game'), los dos estrenos cinematográficos más fuertes de nuestra historia ('Red Notice' y 'Don't Look Up'), y Netflix fue la plataforma televisiva y el estudio con más premios y nominaciones en los Emmy y los Óscar", presumió en su informe.



Con la mirada en el mercado internacional

Para 2022, la compañía redoblará su apuesta por el mercado internacional, ya que más del 90 % de los suscriptores que se dieron de alta durante 2021 provinieron de fuera de EE.UU. y Canadá (UCAN), con un crecimiento especialmente fuerte en Japón e India.

El estancamiento en EE.UU. tampoco parece preocupar a Netflix, que la semana pasada anunció una subida generalizada de precios en el país, con tarifas mensuales que van desde los 9,99 dólares del plan básico a 19,99 por el paquete 'premium'.