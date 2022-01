Julia Otero habla en 'El Hormiguero' de su experiencia con el cáncer: "No soy estandarte de nada"

Julia Otero acaba de regresar a la radio tras superar un cáncer de colón, y desde el pasado 10 de enero vuelve a estar a los mandos de su programa vespertino 'Julia en la Onda'. Para celebrar su reincorporación y hablar de su experiencia con la enfermedad acudió este miércoles al plató de 'El Hormiguero'.





La periodista quiso empezar a hablar del cáncer que ha sufrido dejando claro que no se considera un ejemplo de nada: ", que ha pasado once meses muy duros como mucha gente. No quiero hacerme bandera de nada.y si alguna cosa que digo yo le puede servir de algo, genial", exponía la gallega.Además, también, algo que supuso un duro trance para ella: "Fui a una revisión rutinaria y, de repente, me desperté de la colonoscopia, vi caras raras y me dijeron lo que tenía.. Es verdad que", explicaba Otero.La conductora de radio también contó queal enterarse de la enfermedad fue el miedo a no tener un futuro: "que aún te queda, la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente", decía durante su charla con Pablo Motos.Durante su visita a 'El Hormiguero', la periodista tambiénla primera vez que acudió al hospital para recibir el tratamiento. Para superarlo decidió preguntar sobre cada detalle del proceso y estar completamente informada de lo que iba a ocurrir en su cuerpo al someterse al tratamiento.porque el término quimioterapia ya da miedo, peroa todo el mundo constantemente porque a mí. Y", desvelaba Julia, que confesaba que la quimioterapia es, quizás, la parte más dura de la recuperación del cáncer: ". Un amigo me dijo una vez que el mejor verbo para definir este momento es el de estar desvivido", afirmaba.Julia Oterocuándo menos se lo espere: "V, pero he aprendido a buscar las cosas bonitas de la vida.. Yo he preparado todo, he releído el testamento...", aseguraba durante la entrevista.La gallega, además,lo que sintió al leer los titulares sobre su recuperación: ". Cuando vuelvo a la radio y veo publicado 'Julia Otero vence al cáncer', la opción de que vuelva está ahí. La vida, en general, está llena de incertidumbres, es una cosa que aprendes cuando te dan el diagnóstico y hay que vivir con esa provisionalidad", contaba y comparaba la enfermedad con un 'spoiler':Otero ha explicado quey se ha dado cuenta de lo que es realmente importante.La vida le ha dado una segunda oportunidad y no está dispuesta a malgastarla en cosas que no le interesan como la política: ", me he quitado de las sesiones de control de gobierno los miércoles", confesaba y criticaba a la clase política actual:"La política es fundamental en nuestra vida, todo es política y. Aunque no todos son iguales, hay mucha gente que se deja la vida con vocación de servicio. Además, t", concluía.