John Malkovich, vetado en un hotel de Venecia por no tener el certificado anticovid reforzado

El actor estadounidense John Malkovich, que se encuentra en Venecia rodando una serie sobre la saga "Ripley", no ha podido alojarse en el hotel Danieli, uno de los más lujosos y cinematográficos de la ciudad de los canales, por no disponer del certificado sanitario reforzado.

La productora tuvo que buscar a toda prisa una residencia privada a la altura del famoso actor y cineasta, revela hoy medio local "Il Gazzetino", ya que desde el 10 de enero el "superpase anticovid", que poseen los vacunados y quienes se han curado de la enfermedad, es obligatorio para acceder al transporte público, a las ceremonias y a las ferias, pero también a los hoteles.

"No podemos confirmar ni desmentir noticias sobre nuestros huéspedes o sus reservas", declaró el gerente del hotel, Gianrico Esposito, quien aseguró que lo que sí pueden decir es que el Danieli "respeta todas las leyes vigentes; por lo tanto, al momento del check-in verificamos la validez del 'súper green pass' de todos los huéspedes reservados. Si la certificación no está en orden, no se puede dar seguimiento a la reserva".

Según algunos medios, Malkovich disponía del certificado, pero estaba caducado.

El actor se encuentra en Venecia para rodar una serie-remake de la saga del personaje de Ripley, nacido de la imaginación de la escritora Patricia Highsmith y que comenzó en 1999 con la exitosa "El talento de Mr. Ripley", dirigida por Antony Minghella.

Andrew Scott, Johnny Flinn y Dakota Fanning figuran entre los artistas de la producción, que se ha visto obligada a cambiar sus horarios de rodaje debido a los numerosos contagios de covid sufridos por actores y extras, que tuvieron que someterse a las cuarentenas a las que obliga la ley.

El equipo a las órdenes del director Steven Zaillian permanecerá un mes en Venecia, algunos de cuyos rincones más emblemáticos, como la plaza San Marco, Campo San Polo, el puente Accademia y la estación Santa Lucia, volverán a los años 50, época en la que se sitúa la historia.

A pesar del veto a Malkovich también se rodará en el Danieli, que ya ha sido utilizado en numerosas películas de la saga de James Bond o "The turist", con Angelina Jolie y Johnny Depp.