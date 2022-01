Joaquín Prat estalla contra el doble discurso de Marta Riesco

Marta Riesco lleva días asegurando que no quiere ser un personaje público y prefiere mantenerse en su puesto de periodista. Sin embargo, parece que la reportera de 'El programa de Ana Rosa' no estaría diciendo toda la verdad delante de las cámaras.



Tras la publicación de las imágenes que confirmaban su relación con Antonio David, la periodista salió a dar la cara en el programa en el que trabaja, por recomendación de sus compañeros, y se mostró pletórica con esta nueva etapa de su vida.



Durante los días siguientes, Riesco ha seguido acudiendo a su puesto de trabajo con normalidad, haciendo directos y reportajes, hasta este martes, cuándo no ha podido ir a trabajar debido a un problema de salud, según han explicado en el matinal de Telecinco.





JOAQUÍN PRAT, MUY CRÍTICO CON MARTA RIESCO

Boom ?? de Joaquín Prat a Marta Riesco por ser quien va contando cosas por detrás: "Es mejor que lo cuentes, y que lo cuentes todo, a que lo cuentes por los pasillos."#AR18E #APOYOROCIO18E pic.twitter.com/0Eiy3kQfvz — Diego ?? (@diegobferrandez) January 18, 2022

LAS EXIGENCIAS DE MARTA RIESCO

Según Gema López, Marta Riesco va diciendo que porqué no se la convoca más a los programas ya que ella es la protagonista. ?? pic.twitter.com/16ja8bu14f — Carito (@Carito_0007) January 18, 2022

Joaquín Prat era el encargado de hacer las preguntas pertinentes a Marta Riesco el día que salió a la luz su relación con Antonio David, y aunque entonces se mostró comprensivo con la incómoda situación de su compañera, ahora ha cambiado de opinión.respecto a la gran tormenta mediática que ha ocasionado este tema.Joaquín Pratde la revista 'Lecturas':, señalabaSin embargo,y durante su intervención este martes resaltaba el doble discurso de la periodista:y le enviaba un consejo a Riesco: "porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos, pero hay otros que igual sí las cuentan", afirmaba Joaquín y l: "¿, a no hacer la bola más grande o a que no se haga más grande?", advertía a la novia de Antonio David.Parece que. Otros compañeros también han resaltado la diferencia entre las palabras que pronuncia delante de las cámaras y lo que cuenta tras ellas.. La colaboradora de 'Sálvame' ha desvelado los motivos por los que Marta no habría acudido a su trabajo este martes.Gemma López contaba en el plató de 'Sálvame' su encuentro con la periodista en las instalaciones de Mediaset. La periodista explicaba que Riesco se había enfadado con ella porque había asegurado que estaba encantada con todo lo que estaba ocurriendo, mientras que ella quería mantenerse en su papel de reportera y no ser personaje público.Sin embargo, Gemma se quedó sorprendida cuándo descubrió lo que Marta iba buscando tras confirmar su relación Antonio David:, contaba la colaboradora televisiva, que además hacía una reflexión sobre la actitud de Marta Riesco:Además,: "Ella cree que está desperdiciada, que merece incluso una sección.que ha hecho porque sabe que es protagonista y que su imagen es importante porque se habla en todos los programas de ella,", aseguraba Gemma López.