Álvaro Morte, fascinado por la versión africana de 'La casa de papel'

'La casa de papel' sigue imparable. La serie de Netflix decía adiós a los espectadores el pasado mes de diciembre con el estreno de la segunda parte de su última temporada.



No habrá más capítulos de la ficción, pero ya se ha convertido en un clásico en todo el mundo, una serie de esas que siempre estarán de moda.



'La casa de papel' se ha traducido a numerosos idiomas, y se ha emitido a nivel mundial a través de la plataforma de streaming, consiguiendo enganchar a la trama a algunas de las celebrities más conocidas del planeta. Entre ellas se incluye Madonna, así lo reveló Úrsula Corberó durante su paso por el show de Jimmy Fallon.



Sin embargo, no solo a Hollywood ha llegado la aclamada serie, también a otros rincones del mundo, y los últimos en sumarse al fenómeno fan han sido los responsables de 'Runner Studios' recreando algunos de los adelantos de los capítulos.





