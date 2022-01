Pablo Alborán desvela sus curiosas supersticiones para ganar un Grammy

Pablo Alborán es uno de los cantantes más queridos del panorama musical. Este lunes acudía al plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single, 'Castillos de Arena', que se estrenó el pasado 14 de enero. Además, ha aprovechado para charlas con el presentador sobre su carrera musical, su último trabajo, desvelar algunas curiosidades de su personalidad y tocar por primera vez su nueva guitarra.





UNA CANCIÓN PARA UNA TELENOVELA

El 14 de enero @pabloalboran estrenó su nuevo single "Castillos de arena", que forma parte de la banda sonora de una telenovela argentina #AlboránEH pic.twitter.com/e2xbxndfSU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 17, 2022

"Es un grito de esperanza" - La idea que hay detrás del nuevo videoclip de @pabloalboran #AlboránEH pic.twitter.com/1YSC1b03QJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 17, 2022

UNA GIRA DE TEATROS Y SU VEJEZ IDEAL

"Un abuelo rodeado de familia y lleno de mucho amor" - @pabloalboran piensa cómo será de anciano #AlboránEH pic.twitter.com/kfgkJsOBxD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 17, 2022



LAS CURIOSAS SUPERSTICIONES DE PABLO ALBORÁN

, es un tema quey su videoclip está ambientado en un mundo postapocalíptico, sin embargo, Pablo Alborán no compuso esta canción solamente como parte de un álbum, sino que surgió como banda sonora.en el programa de Antena 3,, concretamente, 'La 1-5/18': ", estaba bastante atemorizado porque. Y. Rescaté un par de frases que había publicado en mi cuenta de Instagram y del tirón hice el resto de la canción", explicaba el cantante.Además,de su nuevo single: "La metáfora que persigue es que el momento que estamos viviendo es un momento dónde hay mucha impaciencia por las cosas, dónde las noticias y los titulares catastrofistas nos invaden y, sobre todo, dónde nos olvidamos de cuidar lo que tenemos y de cuidar a quién nos cuida. Y quería hacer un vídeo que fuera, un canto a volver a cuidarnos,", contaba durante la entrevista.Como siempre, en el programa de Trancas y Barrancas hay tiempo para hablar de todo.l que actualmente ocupa la gran parte de sus días: "que me exige de ocho a once horas diarias de piano, guitarra y voz. Estoyque han sido parte de mi vida y otras que no he cantado en directo y que quiero cantar en esta gira que voy a hacer", contaba el intérprete de 'Solamente tú'.Además, también ha desvelado cómo serán estos nuevos conciertos: ", porque llevo once años sin estar solo en un escenario y creo que ha llegado el momento de desnudar un poco mi música.", resaltaba.En un momento de la entrevista,, y Pablo ha descrito como sería su vejez ideal:, decía el malagueño, que dejaba claro que lo único que no quiere perder son sus ganas de vivir:, aseguraba.El andaluz ha hablado, por último, del premio más famoso que se le resiste, el Grammy., a pesar de la gran cantidad de veces que ha estado nominado:, contaba,: "Y. Por ejemplo,, de repente vi que mi manager llevaba una chaqueta de color plata, el logo era plateado, todo el mundo iba de plata,", confesaba.La plata no ha sido su única obsesión,: ". Y un día, mientras estaba ensayando en mi casa, escuché un ruido muy grande en mi habitación. Entonces abrí la puerta y me encontré un águila en mi cama. Me tenías que ver a mí con una fregona para que se asustara porque no sabía qué hacer y empezó a volar hasta que salió a la terraza", así comenzó su última superstición y empezó a ver este tipo de aves por todas partes e incluso a incluirlas en su vestuario: "'". Me puse los calzoncillos de halcón y pensé "este año me dan el Grammy". Ys".