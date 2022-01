Martín Berasategui y Eneko Atxa, los chefs  invitados a la final de 'MasterChef Junior'

Este jueves, 6 de enero, 'MasterChef Junior' daba por finalizada una edición más del 'talent' culinario protagonizado por los más pequeños de la casa.



La última entrega del concurso comenzaba con cuatro finalistas: Carla, Olivia, Guillem y Ariel, y terminaba con el triunfo de Guillem en una noche marcada por la ausencia de imágenes de Verónica Forqué, que estuvo presente en la final, pero cuya participación TVE decidió retirar por respeto a la familia.







MARTÍN BERASATEGUI, ESTRELLA DE LA PRIMERA PRUEBA

¡Qué bonito ver cómo los pequeños conectan con @Berasategui! Un privilegio tenerle en nuestras cocinas https://t.co/5KB3O2GWnE #MCJunior pic.twitter.com/G4LJAGVhHo — MasterChef (@MasterChef_es) January 6, 2022

ENEKO ATXA, INVITADO AL DUELO FINAL

¡Menudo lujo! Ya tenemos con nosotros a #EnekoAtxa como invitado en el último duelo de #MCJunior 9 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Vw81jVXhWJ — MasterChef (@MasterChef_es) January 6, 2022

GUILLEM, GANADOR DE 'MASTERCHEF JUNIOR 9'

LAS REDES CRITICAN LA AUSENCIA DE VERÓNICA FORQUÉ

La primera prueba de la final de la novena edición del concurso contó con la participación de Martín Berasategui como cocinero estrella., que cuenta con doce estrellas Michelin., al que no dudó en felicitar por su trabajo:"de que sea la primera vez que tocas este tipo de técnicas ycon un chaval tan joven", decía el cocinero.Además, Martín Berasategui tambiénde 'MasterChef Junior 9'.de la última edición de 'MasterChef Junior' y, al igual que Berasategui,del favorito de Jordi Cruz,El chef del restaurante Azurmendi, metódica y meticulosa, y llegó a decirle que tenía "planta de cocinero".Pero Atxa no fue el único,, y su contrincante, Carla, no tuvo muchas opciones frente a él.Antes de ser proclamado ganador de la edición,: "Me he ido a la cama muchas veces pensando que no era bueno en nada y", afirmaba el pequeño que se convertía en el vencedor del concurso y se llevaba el premio de 12.000 euros en formación y una beca en el Basque Cullinary Center., qué quiero ser chef y tener un restaurante. Esto es como un paso a pensar mejor que de mayor puedo dedicarme a esto",tras alzarse con el premio., todosdurante la final.Sin embargo,este jueves p. Además, algunos espectadores aseguraron que varios de los trucos de edición del programa se notaban, e incluso hubo quién afirmó haber oído la voz de la intérprete diciendo "hala, que rico", durante la emisión.