La exorbitante cifra que cobra Cristina Pedroche por dar las Campanadas

En casi todos los hogares, las Campanadas de Fin de Año levantan una gran expectación, debido sobre todo a los looks elegidos por las encargadas de presentarlas y desde hace ya ocho años hay uno que congrega más atención que el resto, el elegido por Cristina Pedroche.



El 31 de diciembre de 2014, la colaboradora de 'Zapeando' se estrenaba en los balcones de la Puerta del Sol, y desde entonces ha sabido crear una marca propia que tiene a millones de espectadores pendientes de cada detalle y cada declaración de la madrileña sobre el vestido que elegirá para su noche más especial año tras año.





UNA DESORBITANTE CIFRA

VESTIDO LUCIÉRNAGA

Aunque por lo general, es la cadena públicay es la cadena más vista durante el último minuto del año., sin embargo, con la ausencia de Ana Obregón debido a su positivo en Covid-19,Ahora,y la cifra que se embolsa la mujer de Dabiz Muñoz llama especialmente la atención.Según publica 'The Objective',, mientras que el sueldo de sus otros compañeros rondaría los 30.000 euros.que tiene Pedroche, cómopor el que se estima que la comunicadoraen su cuenta de Instagram dónde acumula casi 3 millones de seguidores.su principal competidora en pantalla,, ya que el Consejo de Transparencia, organismo creado tras la ley de 2013, dictaminó que Televisión Española debe ocultar cuánto cobran los presentadores en Nochevieja,Cristina Pedroche cobra un gran sueldo por las Campanadas y el look elegido debe estar a la altura.Para despedir 2021,que junto con el casco plateado que lucía en la cabeza la convirtió en una verdadera luciérnaga.: "No es la primera vez que en las Campanadas llevo una obra de arte, pero sí es la primera que llevó una pieza de museo" destacaba la colaboradora televisiva sobre la pieza del diseñador de Ciudad Real fallecido en 1994.