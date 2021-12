El mensaje de apoyo de Anne Igartiburu a Ana Obregón tras su positivo en Covid-19

Ana Obregón estaba muy ilusionada por volver a ponerse al frente de las Campanadas de Fin de Año de La 1 de TVE junto a Anne Igartiburu. Obregón mostraba su ilusión tras el anuncio de la cadena y volvía a reconocer una vez más que tras la muerte de su hijo Aless, el trabajo es el mejor bálsamo para ella.



ANA OBREGÓN POSITIVO EN COVID

EL MENSAJE DE ANNE IGARTIBURU

#LaNavidadQueQuieres



?? @anneigartiburu_ y @jacobpetrus_tve darán #CampanadasRTVE



Ana García Obregón no estará en la Puerta del Sol por haber dado positivo en coronavirus. https://t.co/Pxtazx3kz3 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 29, 2021

A tan solo un par de días del gran momento, la protagonista de 'Ana y los 7' ya lo tenía todo preparado para este viernes, sin embargo, un contratiempo de última hora le impedirá estar presente en el balcón de la Puerta del Sol.y, por tanto, no podrá estar presente en el especial de Nochevieja:"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en covid y" escribía la presentadora en sus redes sociales.de la madrileña, y tanto sus seguidores como muchos rostros conocidos le han enviado apoyo y sus mejores deseos a Ana, comouno de los protagonistas de 'Cuéntame' que escribía: "", la actrizdecía: "" o el mensaje de su gran amiga: "Mi amor, este año. Te quiero ayer, mañana y siempre. El 2022-23 estaremos en el kilómetro cero juntas" entre muchos otros.Entre todos los comentarios que ha recibido el post destaca especialmente uno, el de su compañera: "Beso infinito, compañera,! ¡Te queremos mucho!", comentaba la conductora de 'Corazón'.Igartiburu, queechará mucho de menos a su compañera en una noche tan especial.tras enterarse de que ella sería su compañera en el famoso balcón madrileño, después del fallecimiento de su hijo Aless Lecquio en mayo de 2020: "Tengo mucha suerte.. No podía tener otra mejor compañera para tomar de la mano esta Nochevieja que Ana Obregón" decía entonces Igartiburu., en la que hubo tiempo para el recuerdo pero también para la esperanza y para mirar hacia el futuro con muchas ganas. Además, las dos juntas, ya que normalmente suelen hacerlo una mujer y un hombre, un dato del quese sintió entonces muy orgullosa yal recordarlo: ", pero nunca imaginé que fuera de esta manera con. Ten por seguro, amiga y compañera que estaremos para arroparte y admirarte" aseguraba por entonces.Este año Ana Obregón no podrá estar presente, pero