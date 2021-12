Cristina Pedroche en 'El Hormiguero': El vestido, ¿nuevo pelo?, Josie, Dabiz Muñoz y 'DiverXO'

Cristina Pedroche visitaba este jueves el plató de 'El Hormiguero' para dar nuevas pistas sobre el look que Josie, su estilista, ha creado para que luzca en las Campanadas de este año.



La colaboradora de 'Zapeando' lleva ya varios años levantando expectación con los estilismos que elige para despedir año tras año desde la Puerta del Sol, y esta vez no iba a ser menos.



SU NUEVO ¿CORTE DE PELO?

¿Serías capaz de raparte la cabeza? #PedrocheEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

PISTAS SOBRE EL ESTILISMO ELEGIDO

"Este año pasan más cosas aparte del vestido" - @CristiPedroche nos da pistas del mítico vestido de las campanadas #PedrocheEH pic.twitter.com/S0faFmVlDE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

"Van a pasar cosas" - @CristiPedroche adelanta que las campanadas llevan un gran reto #PedrocheEH pic.twitter.com/fKazDI2t2E — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

EL PROCESO DE CREACIÓN DEL VESTIDO POR PEDROCHE Y JOSIE

¡EXCLUSIVA! Pistas del vestido de @CristiPedroche:

- Puede salir completamente rapada

- No es ajustado

- No es un vestido de tela como tal, es un mensaje#PedrocheEH pic.twitter.com/H8uOIopet8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

SU HISTORIA DE AMOR CON DABIZ MUÑOZ

¡Así se entra en un plató! Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡@CristiPedroche! #PedrocheEH pic.twitter.com/6swYKWNPHh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

Pedroche es una habitual en el programa de Pablo Motos, especialmente la última noche del año en la que se retransmite el programa, en esta ocasión, este jueves 23 de diciembre, y sus apariciones nunca defraudan.entraba en el plató realizando un sensual baile y s, además dedurante la entrevista:"Parece mi pelo porque es pelo natural, pero. No quiero que se sepa lo que hay debajo, lo que pasa, lo que no pasa o lo que va a pasar" y apuntó que "intento que no me afecten los comentarios".alrededor de algunos de los estilismos que elige, sobre todo el de Nochevieja.Por ellopara que el público esté pendiente del vestido que llevará pero, por supuesto, sin revelar del todo la gran sorpresa.Cristinadel estilismo en su programa y este juevesLa de Vallecas ha regalado al presentador del espacio televisivo dos roscones hechos por su marido, el chef, Dabiz Muñoz, y mientras ambos probaban uno de ellos ha soltado la primera pista: ". El vestido está hecho a medida, pero la medida puede ser más ancha o más estrecha y" explicaba, aunque dejaba claro que esa no era su intención de aquí al próximo viernes: "Pero no los voy a engordar, que yo hago mis deberes todo el año y no es una cuestión ahora de ponerse a comer todos los días roscón" decía divertida.Un estilismo para presentar las Campanadas de fin de año, no solo está formado por un vestido, así quey si es cierto que, aunque la colaboradora ha preferido seguir alimentando el misterio: "La cosa es que este año pasan más cosas alrededor y que no solo es el vestido y lo que me puede o no cubrir." respondía la colaboradora y afirmaba que ", pero se van a ver desde que empiece la retransmisión.de la retransmisión".Aun así,: "Hay pelucas de pelo natural que quedan divinas, gorros y luego el pelo crece", pero tendrían que pasar dos años para que volviera a conseguir la longitud de la peluca que lucía este jueves, aunque es algo que no le preocupa:"La vida son dos días, no voy a estar amargándome pensando en lo que va a pasar dentro de dos años. Yo medito mucho y afronto las críticas meditando, dándome cuenta de lo que de verdad importa. Está claro que si todos los días me están insultando y criticando, la mochila me pesa, pero lo importante es lo que yo siento, lo que yo quiero hacer ese día y como los profesionales del medio lo valoráis" aseguraba la madrileña.no soloo por el estilismo final de Nochevieja, sino también. El presentadorde lo que quieren. Yo le mandaba fotos y vídeos y, y antes de irme de vacaciones necesitaba tener algo para irme tranquila. Tuvimos un gabinete de crisis, me contó su idea, que no me convenció. Pero como me fío de él, le dejé que me lo enseñara y se me saltaron las lágrimas" contaba la periodista sobre la odisea de este año y volvía a regalar una nueva pista sobre el look: ", no hay tela como tal, es otra cosa,".durante su visita a 'El Hormiguero', entre ellos"Fui yo la que dio el paso porque es muy parado. Era muy respetuoso, decía que todo el mundo querría estar conmigo y que a los 15 días le estaba dando las llaves de mi casa, que estaba muy loca" desvelaba Pedroche que siguió narrando cómo continuó la historia "Antes de darnos el primer beso, le había comprado un cepillo de dientes para cuando viniera a mi casa. Y la primera vez que se quedó a dormir me preguntó dónde tenía la cafetera y yo no tenía porque no tomo café, así que esa misma tarde fui a comprar una"" sentenciaba la colaboradora de 'Zapeando'.del menú del restaurante de Dabiz Muñoz,, algo que Cristina no tuvo problema en explicar."A día de hoy. Las empresas son entidades únicas que se tienen que mantener por sí solas., a la cantidad que ponemos y a los trabajadores que tenemos. La empresa tiene que ser viable por sí misma" exponía.