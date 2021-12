Los Sainz en 'El Hormiguero': Competitividad, Fórmula 1 y un accidente

Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. visitaban este miércoles el plató de Pablo Motos con motivo del estreno de 'Sainz: vivir para competir', una serie documental que repasa las más de tres décadas de carrera de Carlos Sainz padre y que está disponible en Amazon Prime Video desde el pasado 2 de diciembre.



Por primera vez, padre e hijo, acudían juntos a 'El Hormiguero' y no se dejaron ningún tema en el tintero.







Los Sainz hablaron con el presentador del espacio televisivo, no solo del documental, sino también de muchos otros asuntos, empezando por la profesión de Carlos Jr., piloto de Fórmula 1.como a Hamilton o Verstappen. Carlos Sainz Junior ha explicado que si hacerlo dependiera del coche que llevas no sería un problema, pero los tiempos son otra cosa: ", pero este año estaban entre 8 décimas y 1 segundo por vuelta más rápidos y entre pilotos quiero pensar que no hay más de dos o tres décimas, así que por muy bueno que seas o muy buen día que tengas, no les puedes batir." contaba Carlos., tambiény ha revelado que dentro del deporte al que se dedica ganar a otro coche igual que el tuyo es importante: "No sé si cambia mi estatus en Ferrari, pero, al único que se puede comparar contigo entre los 20 pilotos, por eso ha sido simbólico aunque también importante".Además, no solo ha hablado de la competición en sí, t, que no ha podido evitar preguntarledesde que es piloto de F1, como le ocurre a la mayoría de los que se dedican a este deporte: ", después de 22 carreras crece, se hincha, pero ahora que paro pues se vuelve a poner normal, se encoge y luego volverá a crecer" contaba Sainz.Durante su intervención en 'El Hormiguero',: "te cuidan, viajas por todo el mundo y ahí donde vas hay una base de 'tifosi', ese calor. Me voy a comprar mi primer coche, un Ferrari, pero donde aterrizo tengo uno, uno distinto, me dan la llave, lo pruebo, lo tienes esperando a tu llegada, mola. Si lo rayo no pasa nada, aunque igual este año me lo hacían pagar... no, no en serio, nada" decía divertido.no solo han hablado de sus respectivas profesiones, han querido contar otras anécdotas más personales y familiares y: "Él triunfa en el squash. Fue campeón de España y me hace correr y lo utiliza para entrenarme" además añadió que también empieza a perder en otro tipo de deportes, como el golf, porque el piloto de Ferrari ha practicado con profesionales.Parece que hasta ahí a Sainz padre no le importa perder contra su sucesor, pero su hijo quiso explicar con un poco de humor que no le sienta tan bien como hace ver: "Cuando yo gano intenta hacer como si nada, con una sonrisita de 'hoy me ha ganado', pero cuando soy yo el que pierdo entra en casa diciendo "Reyes adivina qué ha pasado hoy", sacando pecho palomo" decía Carlos.en el programa de Motosl, un accidente durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia en 2015."Es uno de los momentos más difíciles que recuerdo,, que lo estábamos viendo Reyes (su mujer) y yo. Fueron 20 minutos que no se los deseo a nadie porque taparon el coche y no sabíamos cómo estaba" y añadió que la angustia no duró más tiempo gracias al detalle que Jean Todt tuvo con él: ". Recuerdo cuando me llamó Jean Todt, que fue un detalle, no sé cómo lo sabía, pero me dijo que creía que estaba consciente y estaba bien cuando todavía estaba en el coche"., hasta que me sacaron", aunque admitió que sí había sufrido un fuerte golpe, por suerte sin ninguna consecuencia, algo que fue casi un milagro.