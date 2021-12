Leiva habla de consumo de Diazepam en 'El Hormiguero': "En algunos momentos me  ha salvado de un susto"

'El Hormiguero' y su pasión por la música. En el programa de Pablo Motos nunca puede faltar la vista de algún cantante y en la entrega de este lunes la estrella invitada ha sido Leiva.



El excomponente de 'Pereza' acudió al plató de Antena 3 para presentar su nuevo álbum, titulado 'Cuando te muerdes el labio', que ya está disponible en todas las tiendas y plataformas.



PROTAGONISMO FEMENINO EN 'CUANDO TE MUERDES EL LABIO'

VUELTA A LOS ESCENARIOS, PANDEMIA Y JOAQUÍN SABINA

'DIAZEPAM' CON NATALIA LAFOURCADE

El nuevo disco de Leivacomo Natalia Lacunza, Zahara o Natalia Lafourcade entre otras.el hecho de colaborar solo con mujeres en su nuevo álbum: "No. Es fruto de mis viajes por Latinoamérica, de darme cuenta de que estaba ante una escena muy poderosa y extraordinariamente talentosa., es gente que admiro y quiero profundamente" explicaba el artista.y algunos de los temas que lo componen ocupan los puestos más altos de las listas nacionales, por ello, para celebrar el éxito de su nuevo trabajo, Leiva ha anunciado una gira que tendrá lugar en 2022.s y, poco después de anunciar su gira,s: "La verdad es que tengo mucha suerte porque siempre me sorprendo, siempre pienso que la gente se ha olvidado de mí" reconocía el cantante.Además, también confesó que: "Llevamos dos años parados y hay necesidad de comer. No tenemos fechas ni los de aquí, ni tampoco los internacionales que vienen aquí".El cantante, pero a los que la pandemia les ha afectado aún más que a los propios artistas: "El trabajador que no vemos, el engranaje de una gira que depende cien por cien del directo ha perdido el trabajo durante mucho tiempo.. No se le cayeron los anillos".Leiva tambiénque ha realizado y: "Tengo mucha suerte de haber podido pasar un año en su casa" aseguraba.Uno de los detalles más curiosos del último trabajo de Leiva es e, 'Diazepam'.El presentador del programa de Trancas y Barrancas no quiso perder la oportunidad de preguntarle al intérprete de 'La Llamada' por este original título.El Diazepamentre otras que se suele utilizar para tratar estados de ansiedad, abstinencia de alcohol o problemas para dormir.que ahora le dedica a este medicamento: "Yo había venido a salvarte.Tú no necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante.Solo necesito un plan y aullar, y aullar toda la noche" dice una de las estrofas.