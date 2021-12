Rosalía decide renunciar a su aparición en 'Élite' en el último momento

'Élite' acaba de estrenar su segunda tanda de 'Historias Breves'. Tras el éxito que tuvieron estos mini capítulos con tramas aisladas de algunos personajes en su primera entrega hace unos meses, los creadores de la serie han decidido repetir experiencia. Además, el equipo de la popular ficción no para y actualmente sigue trabajando en nuevas temporadas, la quinta estará disponible en 2022 y pronto comenzarán las grabaciones de la sexta entrega.



Sin embargo, las últimas noticias que han saltado a los medios sobre la serie no tienen nada que ver con los nuevos episodios, sino con la cuarta temporada, que se estrenó hace meses en Netflix.



Ha sido ahora, cuándo ha salido a la luz que los guionistas tenían previsto un cameo de Rosalía dentro de la trama de esta temporada, aunque finalmente no pudo ser.



MANTENER EL ÉXITO DE LA SERIE

LA APARICIÓN DE ROSALÍA

UNA CONFIRMACIÓN INESPERADA

, interpretados por Danna Paola y Ester Expósito respectivamente,de la serie que se llegaron a plantear si querían seguir viendo las nuevas entregas o preferían quedarse con el final de la temporada 3,No obstante,para evitar una fuga masiva de espectadores y, al que iban a titular 'El mal querer', haciendo alusión a una de las canciones de la popular artista, según informaciones de 'El Confidencial'.al que planeaban acudir algunos personajes de la serie, de hecho ya habían escrito la secuencia en la que aparecían Ander, interpretado por Arón Piper, Patrick, al que da vida Manu Ríos y Philippe, personaje a cargo de Pol Granch, hablando de una fiesta en la que actuaría la cantante.Finalmente, nada de esto pudo hacerse realidad.y los guionistas se vieron obligados a buscar otra alternativa. Decidieron que el puesto de Rosalía fuera cubierto por Ambar Lucid, una cantante estadounidense con muy poca repercusión fuera de su país, y terminaron titulando el episodio 'Te quiero mal'.No es algo común que las ficciones anuncien nuevas temporadas cuándo aún tienen alguna entrega pendiente de estreno, pero 'Élite' se ha saltado la norma por primera vez., sin que la quinta haya anunciado aún su fecha de estreno.Hasta que llegue el momento de presentar la quinta temporada,, y pronto tendrán disponibles dos más que se centrarán en los personajes de Omar, Samuel y Patrick.