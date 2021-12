Onda Vasca se sube al metro todo un día

El miércoles fue día de trayectos sonoros en Onda Vasca. Algunos de sus profesionales fueron viajando de estación en estación, de andén en andén, mientras contaban en antena las anécdotas y detalles más curiosos de algunas de las paradas simbólicas del recorrido de Metro Bilbao. Desde primerísima hora de la mañana los periodistas Yaiza Arrizabalaga y Carlos Molina fueron desvelando las particularidades de terminales muy concurridas como Plentzia, San Mamés, Casco Viejo, Cruces, Sarriko o Abando que conectan cada día a miles de ciudadanos con la capital a través del servicio metropolitano.

A la una de la tarde Jose Manuel Monje tomaba el testigo con una edición especial de su programa La Movida Deportiva desde el hall de la estación de Moyúa, donde aguardaba entre otros el futbolista del Athletic Iñigo Lekue, uno de los fijos de Marcelino, que se confesaba un usuario más del suburbano "Siempre he sido un fiel del metro". El deportista recordaba especialmente su época de estudiante, "cuando mis aitas me dejaban ir solo a entrenar a Mallona para jugar en el Danok Bat". Resulta que el jugador deustuarra hacía todos los días el mismo viaje: de Deusto al Casco Viejo y de ahí en ascensor al campo, matizando además cómo "me ponía siempre en el mismo sitio, esa zona negra entre vagón y vagón".

También se ponderaba en Onda Vasca la idoneidad del servicio de Metro Bilbao para facilitar el traslado al campo de Mallona de los "cientos de niños que acuden a estas instalaciones cada día para entrenar y todos los fines de semana a competir". Mitxelo, presidente del Santutxu FC, recordaba como "hay 1.000 chavales entrenando" en un campo donde se juegan 37 partidos semanales que "movilizan a 2.000 o 3.000 personas cada semana".

Monje es un habitual de MetroBilbao: "Soy usuario de la estación de Portu y la de Peñota". La voz del Athletic en Onda Vasca ensalza el valor de la infraestructura, "es de la gente, lo sentimos como nuestro" y destaca sobremanera su limpieza: "Se podría comer literalmente en el suelo". Juan Elejalde, comentarista habitual de su programa y de las retransmisiones de los rojiblancos, reconoce con mucha sorna que es "menos usuario que Jose porque vivo muy cerca y ando mas que Forrest Gump".

El espacio deportivo despertó expectación entre los pasajeros que iban y venían sin cesar en un trajín incesante de personas. Un público improvisado sorprendido por la presencia de la radio en plena estación y por la visita al programa de Javier Vizcaíno, actual Responsable Editorial del Grupo Noticias. Vizcaíno confesaba que "ahora que he dejado de madrugar en Onda Vasca y tengo horario de ser humano normal soy un feliz usuario de Metro Bilbao".