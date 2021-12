Josie hace una arriesgada propuesta a Cristina Pedroche para su look de las campanadas

No queda nada para el gran día y los nervios comienzan a estar a flor de piel. Como cada año por estas fechas, todo el mundo está deseando conocer más detalles acerca del vestido elegido por Cristina Pedroche para despedir el año desde la Puerta del Sol y es que la colaboradora de 'Zapeando' y su conocido estilista nunca dejan de sorprendernos con creación elegida.





La atrevida propuesta de Josie a Pedroche para su look en las Campanadas que "modificará su imagen durante todo 2022": "Estoy muy nerviosa" https://t.co/nGeRmARufL — zapeando (@zapeandola6) December 10, 2021

Por el momento nadie ha sido capaz de sacarle a la presentadora ni un solo detalle del look que llevará el próximo 31 de diciembre, aunque ahora hemos descubierto un pequeño detalle,, pero Cristina aún no parece muy convencida con este cambio de última hora.Josie, el estilista de la mujer de Dabiz Muñoz, y la única persona en la que confía para su gran momento anual, ha hecho una aparición estelar en el programa 'Zapeando' y ha desvelado este pequeño detalle dejando a todos los presentes llenos de intriga.Cristina Pedroche ha hablado de cómo se siente a medida que se va acercando la fecha, y aunque ya debería estar acostumbrada, lleva muchos años presentando las campanadas, ha reconocido que: "Estoy muy nerviosa porque el vestido lo tenemos. Está a buen recaudo."., por su parte,. De hecho, quiso ir un paso más allá e hizo valer su puesto de estilista de celebrity presumiendo de sus habilidades: "Si, lo tienes que hacer. Y punto", y quizá tenga razón, por algo casi todas las famosas cuentan con su propio estilista.Si bien es cierto que han hablado sobre un detalle del look, han dejado a los colaboradores y probablemente, también a todos los telespectadores con más dudas de las que ya tenían., pero cuando se refieren a "una cosa estética" ¿quieren decir de la estética del vestido o de la de la propia Pedroche?Los colaboradores de 'Zapeando' no se han podido resistir a picar el anzuelo y ya han empezado a pensar en ello., puesto que Josie asegura que cambiará la imagen de la presentadora para todo el próximo año, entonces, será