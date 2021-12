Úrsula Corberó conquista el 'show' de Jimmy Fallon con una divertida anécdota junto a Madonna

Úrsula Corberó es la actriz del momento. No puede negar que pasa por uno de sus mejores momentos profesionales y que gran parte de ello se lo debe a Tokio, su personaje en 'La casa de papel', fenómeno que la ha convertido a ella y a todos sus compañeros de reparto en grandes estrellas a nivel mundial.



Su éxito es imparable y no para de crecer, tanto, que este miércoles debutó por primera vez en un programa estadounidense, y no uno cualquiera, nada más y nada menos que el 'late night' de Jimmy Fallon,'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', uno de los platós de entretenimiento más populares del país norteamericano.







TONIGHT: @Ursulolita joins us in studio for her first late night talk show appearance! #FallonTonight pic.twitter.com/PDgRf3FdOo — The Tonight Show (@FallonTonight) December 9, 2021

.@Ursulolita & @Madonna ran into each other on a flight that ended with Madonna recovering her passport! #FallonTonight pic.twitter.com/d8zOTUiapw — The Tonight Show (@FallonTonight) December 9, 2021

Úrsula Corberó siempre ha hecho gala de su buen sentido del humor, y esta vez no podía ser menos.: "¿Te puedes creer que mi primer programa aquí, en Estados Unidos, es con Jimmy Fallon y Nicole Kidman? Algo relajado" decía en tono divertido.Para esta ocasión tan especialcompuesto por un vestido corto de lentejuelas y manga larga y unas botas de cordones del mismo color.En el terreno 'beauty' dio un toque de color al look conLa intérprete de Tokio le contó al popular presentador, título en inglés de 'La casa de papel'. Corberó explicó que fuea la que acudió junto a su novio, Chino Darín, y recordó cómo le había comentado a su chico de forma inocente: "qué casualidad que todo el mundo que ve la serie esté en esta fiesta". También contó divertida quequehabía pasado de un millón a dos en muy poco tiempo.Tras las anécdotas contadas por la actriz, el presentador de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', quiso compartir con ella su opinión sobre la serie:" 'La casa de papel' es la serie del momento. Es la nueva 'El juego del calamar'. Si tuviera que invertir todas mis fichas a una serie, sería a Money Heist".La sorpresa de la noche llegó cuando Jimmy Fallon le preguntó a la barcelonesa quién era el o la mayor fan de la serie que protagoniza que la hubiese sorprendido.Ella no se lo pensó dos veces y contestó que, sin duda, la elegida era Madonna.: "Estaba en Los Ángeles y viajaba de vuelta a Madrid. Tenía que hacer escala en Londres y, después de ir al baño, me encontré con Madonna en el avión", fue entonces cuando la famosa cantante la reconoció y no pudo resistirse a hablar con ella: "Hola, solo quería decirte que soy super fan de ti. Soy muy fan de La casa de papel y Tokio es mi personaje favorito". ¡La actriz catalana reconoció que se quedó en shock, como le hubiera ocurrido a cualquier mortal, y no fue capaz de articular palabra: "Intenté decir algo pero no pude. Ni una sola letra".Eso sí, Úrsulaa Madonna. La estrella le dio su número de teléfono durante su encuentro en el aeropuerto de Londres y cuando se iba a marchar recibió un mensaje de ella diciéndole que se había dejado el pasaporte en el asiento: "".