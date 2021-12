Karlos Arguiñano: políticos, Holocausto y postre de Navidad

Karlos Arguiñano fue uno de los invitados de 'laSexta Noche'. Su presentador, José Yélamo, se desplazó hasta la cocina del mítico cocinero vasco, desde donde graba su programa diario en Antena 3, 'Cocina Abierta'. Arguiñano, fiel a su estilo, lanzó afirmaciones que no han dejado indiferente a la audiencia.



Según él, habría que "cambiar a todos los políticos" y lamenta que no se hayan unido durante la pandemia y solo "se unen para buscar el bien propio". "Lo que hacen falta son empresarios hábiles que fabriquen", sentenció después de comentar que, a su juicio, importamos demasiadas cosas del extranjero y especialmente de China.



Su condición de empresario no es óbice para que él se autodenomine como "rojo chillón". "Vengo del metal, del mundo obrero, y estoy orgulloso. Me he hecho empresario pero tengo el punto de 'rojillo' de cuando tenía 16 y 17 años", afirmó el cocinero, que lleva treinta años acercándose a los hogares de la gente con sus platos tradicionales.





Postre de Navidad en dos minutos

Karlos Arguiñano nos enseña a hacer un postre fácil de Navidad en dos minutos https://t.co/1GM7SNdqNq — laSextaNoche (@SextaNocheTV) December 5, 2021

Esta forma de pensar le costó más de una bronca con su padre. "Yo no lo entendí nunca", comentó ante José Yélamo. "Yo le decía que 'menos mal que ganasteis la Guerra, si la llegáis a perder no sé que hubiera sido de nosotros'. Era taxista y los dos últimos taxis se los compré yo", confesó.Un emocionado Arguiñano también recordó que: "Me negaba el Holocausto gritándome. No reniego de él para nada, pero creo que estaba equivocado.