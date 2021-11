Sandra Pica reacciona a la traición de Julen

Sandra Pica ha podido conocer este domingo que Julen prefirió no utilizar su poder de intercambio y dejar las nominaciones tal y como estaban optando por no salvarla.

Sandra Pica y el resto de sus compañeros de la Casa de los Secretos han descubierto este domingo cómo Julen a pesar de tener en sus manos sacar a su novia de la cuerda floja, tras ganar el poder del intercambio el pasado jueves decidió no hacerlo, algo que a priori nadie entendió ni esperaba.



Sandra ha podido enterarse de lo ocurrido, en el cubo, antes que el resto de los concursantes. Allí la esperaba Julen para explicarle por qué había tomado la decisión de no salvarla, aunque ella no pudo evitar sentirse sorprendida ante su traición.





¡Así ha sido la reacción de Sandra! ¿Cómo la habéis visto? #SecretNoche12 pic.twitter.com/fGOvZIChgr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

se ha mostrado arrepentido alegando que en ese momento se quedó en blanco porque no quería perjudicar a otros compañeros a los que tiene cariño., por su parte, ha asegurado que en su lugar no lo hubiera dudado ni un segundo, aunque ha intentado consolar a su novio y ha insistido en que este hecho no cambia sus sentimientos hacia él.Tras aclarar lo ocurrido con Sandra, a lo largo de la gala el resto de concursantes también fue informado de lo ocurrido y una vez superado el shock inicial todos han mostrado su apoyo a su compañero.