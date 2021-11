Aitana tiene una doble en Informativos Telecinco

Aitana está de moda. Todo lo que toca la joven cantante catalana, segunda clasificada de Operación Triunfo 2017 por detrás de Amaia Romero, lo convierte en éxito, ya sea el McAitana (aunque haya admitido ser celiaca y no poder comer el menú de McDonald's que ella misma promociona), sus canciones en solitario o sus colaboraciones con artistas de casi cualquier género musical: lleva siete en 2021.



La triunfita parece haber encontrado la varita mágica para darle al público lo que él quiere y sus seguidores, que son legión desde su aparición en la academia musical, siguen sus pasos allá donde va. Por eso no ha pasado desapercibida la aparición de una presentadora de televisión que guarda un sorprendente parecido con Aitana Ocaña.



Se trata de Arancha Morales, que lleva ya un tiempo presentando la edición matinal de Informativos Telecinco. Al parecer a esas horas, antes de que empiece El Programa de Ana Rosa, el espectador está medio dormido y nadie parecía haber reparado en el parecido entre ambas, porque son como dos gotas de agua.



Se fijó una usuaria de Twitter (@VirginiaFlorido), que subió una foto de la presentadora con el texto "Se comió un McAitana" y el tuit no tardó nada en hacerse viral: acumula ya más de 55.000 likes y más de 4.000 retuits. La propia Morales hizo gala de sentido del humor y le respondió: "Me convertí al primer mordisco".





Me convertí al primer mordisco ???? — Arancha Morales (@AranchaMRosado) November 5, 2021

En principio Arancha Morales, de 40 años (podría ser su madre, Aitana tiene 22) nada tiene que ver con Aitana, aunque curiosamente Aitana tiene como segundo apellido Morales (no hay constancia de que sean primas lejanas). Con quien sí tiene que ver Morales (Arancha) es con Marron, el nombre artístico dedesde 2018.