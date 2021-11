El principio de Bob Esponja, en 'Kampamento Koral'

A las 18.30 Nickelodeon estrena Kampamento Koral: Bob Esponja Primeras Aventuras, la serie spin off de Bob Esponja que traslada a los pequeños de la casa al campamento de verano donde Bob Esponja, Patricio y Arenita, todos más pequeños que en la serie original, harán nuevos amigos, vivirán aventuras épicas y volverán absolutamente loco a su monitor, Calamardo. Con 10 y 11 años, estos icónicos personajes de Fondo de Bikini ya tienen su peculiar personalidad y característico ingenio, lo que les llevará a vivir múltiples e inolvidables aventuras: desde atrapar medusas y hacer fogatas en medio del océano, hasta cazar la comida tal y como hacían sus antepasados, o encontrar un tesoro enterrado en el campamento.







Durante su estancia en #KampamentoKoral también deberán lidiar con las travesuras del joven Plankton, el desastroso cocinero del campamento. Así, Bob Esponja y Patricio experimentarán los efectos secundarios de las meriendas que Plankton les prepara. Además de tener que hacer frente a las malvadas ideas del Sr. Cangrejo, el dueño del campamento y quien, con solo treinta años, ya es todo un cascarrabias. Pero Bob, Patricio y Arenita no estarán solos y harán nuevos amigos, como los narvales salvajes Narlene y Nobby, y también compartirán su experiencia con Calamardo, su monitor de cabaña, a quien sacarán de quicio con sus locas ideas, ¡a pesar de que de adolescente Calamardo tiene una actitud mucho más positiva!

Un Bob Esponja de 10 años está deseando vivir al máximo la experiencia de Kampamento Koral con sus amigos. Un poco más inocente e ingenuo que el Bob Esponja adulto, si es que es posible, está dispuesto a hacerse amigo de todos los campistas y los habitantes del bosque. El joven Patricio, también con 10 años, tiene un cerebro aún más pequeño que el adulto, es superfiel a su amigo Bob Esponja y está muy emocionado por estar de campamento. Vive todo de una manera exageradamente graciosa y dulce, eso sí, sigue siendo tan vago como siempre. Aún no sabe distinguir entre lo que es y lo que no es comida y sueña con convertirse en un genio de la informática, siempre y cuando no interfiera con su actividad favorita: no hacer nada.

Arenita ya ha cumplido 11 años, es muy competitiva, fuerte y adora aprender todo sobre ciencia y naturaleza. Sin embargo, no es como la ardilla adulta que todos conocen, pues aún no tiene tanta seguridad en sí misma, por lo que a menudo recurre a Bob Esponja o, lo que es peor, a Patricio, en busca de consejos. Además es el primer año de Calamardo como consejero del campamento y quiere hacer un gran trabajo. Para su desgracia, le han asignado la cabaña de Bob Esponja y Patricio, quienes le vuelven loco. Pero Calamardo, a sus 14 años, no está amargado.... Intentará ser más enérgico y positivo y dejar de lado sus dudas adolescentes para hacer de su cabaña la mejor de todo el campamento.