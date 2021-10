El navarro Kai Etxaniz emociona en 'Got Talent' visibilizando la realidad de los menores trans

El cantante navarro Kai Etxaniz ha protagonizado una de las audiciones más aplaudidas de 'Got Talent', el programa de Telecinco que tiene como jurado a la cantante Edurne, el actor Dani Martínez y el presentador Risto Mejide. El músico, de 46 años, ha interpretado una canción con un importante mensaje: "Vengo a visibilizar la alegría de la infancia trans cuando es escuchada, conocida y sentida como realmente es".





¿Quién es Kai Etxaniz?

Etxaniz no llegó solo, sino que le acompañabanque pertenecen a la asociación que trabaja para visibilizar la situación de los pequeños.Esta asociación se puso en contacto con Kai Etxaniz para que compusiera una canción de apoyo a la infancia trans, algo que, en palabra del propio Kai, fue un reto, pero aceptó con gusto porque le toca de cerca. "Yo he vivido la experiencia en primera persona,y, si nos niegan, solo nos crean dolor", aseguró el navarro.Antes de actuar, un niño lanzó un mensaje: "Los niños y niñas que estáis viendo esto desde vuestras casas, si estáis perdidos, estad tranquilos porque hay más gente como vosotros.Finalmente, Kai se fue del escenario con el sí de Edurne y Dani Martínez, pero sin el de Risto Mejide, aunque tuvo la ovación de todo el público.Cuando el cantante navarro entró al plató de 'Got Talent', Edurne se quedó boquiabierta. "¡Pero como tú por aquí!, ¡Qué alegría verte!, exclamó la jueza. Y es que Kai Etxaniz es el compositor de alguna de sus canciones, pero también ha escrito letras paraEn 2016 anunció en sus redes sociales que: "Yo siempre he sabido que soy un chico y ahora lo vais a saber todos los demás".