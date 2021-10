Baldwin, un accidente más con balas que deberían haber sido de fogueo

El accidente en el que se ha visto involucrado el actor estadounidense Alec Baldwin, que este viernes ha matado a una persona y ha herido a otra al disparar una pistola que supuestamente era de fogueo durante el rodaje de una película, recuerda a otros parecidos que han tenido lugar mientras se rodaban películas o videos musicales.



Además de la mujer fallecida, identificada como la directora de fotografía Halyna Hutchins (42 años), los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza (48), que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St. Vincent en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).





BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ?@thenewmexican? pic.twitter.com/xrvcheLaCK