'Masha y el Oso': de Rusia a España

lA serie de animación rusa Masha y el Oso, que alcanzó el lunes 100.000 millones de visualizaciones en YouTube, ha presentado su quinta temporada. Llegará a España en octubre, con el bosque como tradicional escenario de sus siete minutos de aventuras. "A partir de ahora vamos a distribuirla en todos los mercados y países", anunció Claus Tomming, director general de Animaccord, la productora del dibujo, traducido a más de 40 idiomas. En el estudio de Animaccord, al norte de Moscú, prometió que la empresa continuará produciendo más temporadas y diversificará su producto estrella para adaptarlo a un mercado cambiante.

La quinta temporada de la cinta animada, que se estrenó por primera vez en 2009, estará disponible en España a finales de octubre, según dijeron a Efe. Tomming explicó que aún están trabajando en los capítulos finales. "Tenemos 10 capítulos sin finalizar, pero los entregaremos a tiempo", dijo. Animaccord ya ha lanzado en España en verano uno de sus nuevos productos, Nursery Rhymes, dirigido a los espectadores más jóvenes, "de entre 2 y 4 años. "Es un formato de tres minutos con elementos pedagógicos muy importantes y una significativa presencia del componente musical".







Este año, la productora de Masha y el Oso comenzó además a diseñar cuatro episodios de media hora para ofrecer una mayor variedad de contenidos. "Es un paso muy interesante para nosotros, porque venimos de un mundo donde la historia es de siete minutos y de pronto tenemos treinta", explicó. De esa manera, agregó, la madre de Masha busca dar cierta "complejidad" a la animación a fin de convertir la proyección de los cuatro especiales en un "evento familiar". Además, en los capítulos largos Masha y su mejor amigo saldrán de su "entorno natural", el bosque, para viajar por primera vez "a la gran ciudad". Con todo, vayan donde vayan, la entrañable relación paternofilial entre ambos "siempre quedará intacta", promete la productora.

En los próximos años Animaccord también experimentará con los podcasts, que viven un "renacer" en el mercado global, si bien para Masha y el Oso, donde los diálogos son escasos, este formato será todo un reto que la productora se muestra decidida a explorar. Otro de los planes implica la interacción con el público mediante nuevas tecnologías para hacer que los espectadores se sientan partícipes de las aventuras.

SIETE MINUTOS



Con todo, la fórmula que catapultó a la niña rusa más famosa del mundo al éxito son los capítulos de siete minutos, un formato que Animaccord preservará pese a todas las novedades. "La quinta temporada está basada en el formato de siempre, es decir 26 capítulos de siete minutos", confirmó el responsable de la productora. Se trata de 26 "maravillosas historias" diseñadas para la nueva temporada, que se desarrolla en un bosque. "Es un formato que siempre produciremos", aseguró al tiempo que prometió que la empresa no planea "dormirse en los laureles" y quiere alcanzar nuevos horizontes en esta "era" que comienza para Masha y el Oso. Pese al paso del tiempo, la protagonista no sumará años y continuará siendo una niña revoltosa de edad preescolar. "Masha tiene algo que todos soñamos, la habilidad de parar el tiempo", dijo Tomming. Por tanto, su edad "no cambiará" jamás, agregó.