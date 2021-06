Diez cosas que (igual) no sabías de... Ester Expósito

1 Sus primeros pasos. Los dio en televisión y al lado de su madre, que nada tiene que ver con la interpretación. Ambas protagonizaron un anuncio en el que publicitaban una marca de agua.

2 Chillando. En algunas webs se la denomina la reina del grito, porque gritar era el requisito necesario para la película Cuando los ángeles duermen. Ella fue la primera de las 300 candidatas que lanzó su alarido y las 299 restantes no tuvieron opción.

3 Ella y el gran blanco. Quiere estar cerca de un tiburón blanco, y para ello sueña con introducirse en una jaula y aproximarse. Es una fanática del buceo, deporte que practica casi siempre con su padre.

4 Lenguaje malsonante. Dice que es una malhablada y que es muy normal que suelte unas cuantas palabrotas en una conversación. No lo hace porque esté enfadada; más bien es costumbre y no se sonroja.

5 Le gustan las villanas. No es fan de las princesas de cine, sino que prefiere a las malas de la película. Se declara una admiradora absoluta de Maléfica porque también se considera una transgresora y disfruta haciendo travesuras. Suele poner a los periodistas nerviosos con sus respuestas descaradas.

6 Sus actores preferidos. Es una devota de Antonio de la Torre. Estuvo a punto de coincidir con él en Que Dios nos perdone, pero no pudo ser. Es también admiradora de Roberto Álamo y de Carmen Maura. De los internacionales, se queda con Johnny Depp.

7 El reguetón de Instagram. No solo es la reina del grito, también lo es en redes sociales. Su cuenta en Instagram tiene 20 millones de seguidores. Un vídeo bailando reguetón logró más de 80 millones de descargas.

8 Un lugar de paz. Ella lo tiene claro: Galicia. Su familia es originaria de esa comunidad y ella, siempre que puede, –y no hay entrevista en la que no lo haga–, recuerda sus veranos felices y al montón de amigos que la esperan cuando va de visita.

9 Cuidando el vestuario. Le gusta la ropa, eso no lo niega, y es muy cuidadosa cuando se exhibe en público, pero adora la comodidad y la encuentra en unos vaqueros y una camiseta. Sus colores preferidos son casi todos; dice que solo hay que buscar el momento.

10 Feminista convencida. No esconde su feminismo y hace público qué partido no es santo de su devoción. Se rebeló en las redes sociales contra Vox por no tener en cuenta a las mujeres y, sobre todo, por su actitud ante los temas de violencia de género.