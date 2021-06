Banda sonora de Abba y Queen en DMAX

El canal emite Queen: days of our lives, Freddie Mercury y ABBA, grandes éxitos. El primero está considerado el documento definitivo sobre la mítica banda británica que disecciona cada uno de sus discos, mostrando el proceso creativo y la situación del grupo en cada paso de su carrera. El documental Freddie Mercury: The Great Pretender, ganador de un Emmy, descubre a la persona oculta tras uno de los mayores artistas de los últimos tiempos. Dirigido por el actor, cómico y escritor británico Rhys Thomas, pone el foco por primera vez en la carrera de Mercury en solitario.





Queen.

En cuanto al documental sobre el grupo sueco, profundiza en el proceso de desarrollo personal y profesional de los miembros de la banda con un exhaustivo análisis de tres de sus éxitos: Mamma mía, Dancing Queen y The winner takes it all. Un viaje para descubrir qué sucedía dentro del estudio de grabación, qué y quién inspiraron sus canciones y la influencia del contexto social y cultural en su discografía.