Cynthia Erivo: "No sabía que Aretha Franklin trabajó mucho por los derechos civiles"

Cuando un reportero pidió a Cynthia Erivo que cantara algo en la alfombra roja de los Premios Tony de 2019, la actriz interpretó Ain't no way de Aretha Franklin. Días después, National Geographic contactó con ella para que encarnara a la reina del soul en Genius. Los intentos de documentar la vida de Franklin (Tennessee, 1942) nunca han sido sencillos. La artista trató de impedir el estreno de la película sobre su gran disco en directo, Amazing Grace, y nunca autorizó la publicación final de su biografía, Respect. Por eso Erivo (Londres, 1987), además de aprender el registro vocal de la estrella del soul, tuvo que investigar la vida íntima de una estrella que siempre evitó que su imagen de artista afroamericana eclipsara todo lo demás. "Muchos no conocen su relación con el activismo por los derechos civiles. Era amiga de Martin Luther King, yo no tenía ni idea", afirmó la actriz. Genius: Aretha ya se ha estrenado en Estados Unidos y, según National Geographic, llegará en las próximas semanas a Latinoamérica y Europa. Combina actuaciones estelares de la carrera de Franklin con momentos privados como la grabación de su primer disco con 14 años, el fichaje por el mítico sello Columbia Records a los 18 y la convulsa relación que mantuvo con su representante y pareja. Erivo participó en una videollamada con Efe días antes del estreno de la serie, mientras ultimaba la grabación de su álbum debut.

El papel le llegó por casualidad. ¿Qué fue lo mejor de encarnar a la reina del soul?

—Llegar a conocerla mejor. Pasó por muchos estilos y etapas, tuve que aprender mucho, es un icono del que no se conocen muchas cosas.

Y lo más difícil... ¿fue llegar a su nivel musical?

—Hubo una canción que me costó mucho aprender, Never Grow Old. No tiene los tiempos muy marcados y tenía que seguir la interpretación de ella, imitar sus respiraciones. Una vez lo conseguí, me encantó.

¿Descubrió algo de Aretha Franklin que le era desconocido?

—No sabía mucho de su trabajo en la lucha por los derechos civiles y lo importante que fue para ella. Lo contó especialmente en un disco, Young, Gifted & Black (1972), que muchos no conocen. Fue amiga de Martin Luther King, yo no tenía ni idea.

El rodaje coincidió con la grabación de su álbum debut, que se estrena en verano...

—Fue difícil. Terminaba el rodaje y el fin de semana tenía que grabar después de estar toda la semana utilizando mi voz. Pero necesito estar ocupada, aprovecho las oportunidades que me llegan así que no cambiaría nada.

¿Cómo suena la música de Cynthia Erivo?

—Mi música es una expresión de lo que soy yo, muy ecléctica. Hay cosas que suenan a country, aun sin quererlo, otras que se acercan más al R&B o al soul. Esos son los sonidos que definen cómo soy.

El tráiler de 'Genius: Aretha' se presentó en una gala de los Globos de Oro criticados por no fomentar la diversidad dentro de su organización. Usted estuvo presente, ¿cómo lo vivió?

—Me gustó mucho que dedicaran un momento a reconocer esos problemas y espero que fuera auténtico, que se tomen decisiones y vayan en el camino correcto. Vi a muchos compañeros ganando y haciendo historia, ojalá sea un comienzo.

A diferencia de la industria dominada por hombres blancos que se retrata en la época de Aretha Franklin, ahora casi nadie discute en Hollywood la necesidad de integración.

—En este momento Hollywood está discutiendo mucho este problema porque es importante. El objetivo final es que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos representar a la sociedad real, con todos sus colores.