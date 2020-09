'El jefe soy yo', el ángel de la guarda de los negocios en crisis

El jefe soy yo llega a Cosmo hoy, a las 21.00 horas. En este programa, emitido en Estados Unidos por la CNBC con el nombre de The profit, el millonario Marcus Lemonis intenta salvar negocios que están al borde de la quiebra, invirtiendo su propio dinero. Con un grupo de los bancos más importantes de Estados Unidos como aliados y una personalidad carismática, la fórmula de Lemonis parece simple: entrar en el accionariado del negocio a cambio de una parte de la empresa y un porcentaje de las ganancias. Sin embargo, las cosas no siempre salen bien. Lemonis comenzó su carrera televisiva en The celebrity apprentice cuando lo presentaba Donald Trump. Ayuda a reflotar compañías de diferentes sectores que afrontan situaciones complicadas, y no es tarea fácil. Además de invertir, aporta sus conocimientos y habilidad, y le va mucho en ello: el empresario se queda con un porcentaje de las acciones para poder obtener ganancias a largo plazo. En esta temporada se interesará por negocios tan diversos como los inmobiliarios, de producción y venta de ropa tejana o el de galletas. Además, conoceremos una curiosa empresa dedica a la fabricación de casas en miniatura. Tras analizar su funcionamiento, Lemonis realiza una oferta, condicionada a la realización de los cambios que considera imprescindibles.