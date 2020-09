"Miedo", de Sistiaga: retrato de una pandemia que ha intimidado al ser humano

Jon Sistiaga se enfrenta al "Miedo" en su nuevo proyecto con Movistar+. Un documental de dos episodios sobre la pandemia de la covid-19, que presenta este miércoles en el FesTVal de Vitoria, en el que ofrece la visión y la respuesta de diferentes personas a una situación de incertidumbre, dudas, tristeza, solidaridad y, sobre todo, miedo.

Luz y oscuridad se disputan el protagonismo en el nuevo trabajo de Jon Sistiaga en el que el concepto del miedo adquiere el papel de hilo conductor. Un documental de dos capítulos en el que el miedo se convierte en denominador común, el nexo de unión de toda la humanidad ante una realidad para la que no estábamos preparados, la pandemia de la covid-19.

"El miedo tiene muchos campos semánticos y eso es lo que yo quiero retratar en este proyecto. Para unos el miedo ha significado horror, para otros terror, para otros pavor de no ser capaz ni de asomarse al balcón, para otros pánico y para otros incertidumbre en cuanto a sus vidas o a sus trabajos", explica Jon Sistiaga en una entrevista con Efe.

El documental, que se estrenará el jueves 17 de septiembre a las 22:00 en 0# de Movistar+, muestra cómo esa sensación inherente al ser humano, el miedo, se ha convertido en "la palabra de la pandemia", como dice Sistiaga.

El periodista, alabado en multitud de ocasiones por sus documentales y reportajes de guerra -especialmente por el tratamiento dado a los temas- habla con Efe, en el contexto del FesTVal de Vitoria, del origen del proyecto y del porqué del miedo como hilo conductor.

"Buscaba otro punto de vista, otra manera de contar lo que estaba pasando y vi que el miedo es la palabra de la pandemia", relata Sistiaga. "El miedo es algo que nos ha igualado a todos".

Ese miedo, que el periodista reconoce no haber sentido durante la pandemia, "el miedo ha sido mi compañero de viaje a lo largo de muchos proyectos y aquí yo no he pasado miedo como tal", guiará los testimonios de un diverso y variado grupo de entrevistados que hablarán de cómo han afrontado estos meses de pandemia.

"Se percibía ese miedo en la sociedad y cada uno lo ha gestionado como ha podido o ha sabido o, directamente, no lo ha gestionado", matiza el periodista, quien también recibió el aplauso por su último documental "ETA, el final del silencio" (2019).

Sanitarios, forenses, trabajadores de servicios esenciales y enfermos que han convivido con el virus aportan su testimonio en este documental en el que también se pone de manifiesto si, ciertamente, se produjo una opacidad o falta de representación visual de la pandemia en nuestro país.

"Yo, personalmente, no necesitaba ver las fotos de 900 féretros para saber lo que estaba pasando. Con el número yo ya sabía la magnitud de lo que hablábamos y era consciente de la gravedad", explica Sistiaga, "Sin embargo, entiendo que se hable del tema y se debata sobre la necesidad o no de esas fotos".

En el documental, en el que hay cabida para este tipo de reflexiones, se pretende ir, según cuenta Sistiaga, "un poco más allá de los números": "Tiene un ritmo pausado, reflexivo y desde un punto de vista diferente".

"Hablamos con el doctor jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, pero lo hacemos desde el punto de vista de él mismo como infectado. Tenemos el testimonio del forense que se enfrentó al primer fallecido por covid. Se trata de historias que van más allá", desarrolla Sistiaga.

Asimismo, si hay una moraleja o, al menos, una reflexión que esta sensación de miedo nos ha enseñado es "nuestra escasa tolerancia a la incertidumbre", dice el periodista: "El miedo nos ha enseñado nuestra absoluta vulnerabilidad como sociedad".

A pesar del miedo patente y de cierta paralización y bloqueo en cuanto a la respuesta del ser humano a esta pandemia, Sistiaga reconoce no haber tenido ningún problema para desarrollar el proyecto: "Todo lo contrario, la disponibilidad para hablar de la gente, por el tono y el respeto con el que yo quería hablar, ha hecho todo muy fácil y eso ha sido maravilloso".

"Oscuridad" y "Luz", que así se llaman los dos capítulos de este documental, dibujan un retrato del miedo en el contexto de una pandemia que ha paralizado, bloqueado y atenazado a la sociedad pero que, sin embargo, nos ha mostrado que no somos tan diferentes, unos de otros, como pensamos.