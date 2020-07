Las series que nos visitan

9 de julio

- Terapia de parejas. El jueves se estrenó, con un doble episodio, Terapia de parejas, una serie documental que se sumerge en los conflictos auténticos de cuatro parejas residentes en Manhattan que pasan por la acogedora consulta de la psicóloga clínica Orna Guralnik. La serie está en Movistar Seriesmanía (dial 12), y consta de nueve episodios de treinta minutos de duración, en un acercamiento directo, fresco y actual a las relaciones de pareja, donde se dan cita temas universales como la dependencia, la vulnerabilidad, la identidad, la maternidad, la convivencia, la ansiedad y el sexo.

10 y 11 de julio

- Caminantes. Koldo Serra dirige y José Antonio Pérez Ledo escribe esta serie de terror que utiliza el recurso del metraje encontrado para contar la historia de cinco jóvenes peregrinos desaparecidos en el Camino de Santiago, de quienes solo queda la pista de las capturas realizadas con sus móviles, localizados dos meses después de perderse el rastro. Los dos primeros capítulos se vieron en la noche de ayer, viernes 10 de julio, y la serie completa (ocho episodios de 20 minutos) está disponible desde el día 11.

14 de julio

- El tiempo mata. AMC estrena la serie El tiempo mata, un thriller francés basado en la novela homónima (Le temps est assassin) de Michel Bussi, un best seller que sigue el dolor de Clotilde (Mathilde Seigner), una mujer que perdió a toda su familia en trágicas circunstancias. Años más tarde, decide volver al lugar de los hechos con su marido y su hija. La serie, de once episodios que rozan los 50 minutos, estará disponible en horario prime time desde el 14 de julio.

16 de julio

- Gente normal. La serie Gente normal, basada en la novela homónima de Sally Rooney, se ha estrenado en España el 16 julio a través de Starzplay. Adaptada por la propia Rooney, junto con los escritores Alice Birch y Mark O'Rowe, Gente normal es un drama que consta de doce episodios de 30 minutos de duración que narra las idas y venidas de una historia de amor adolescente actual. Daisy Edgar-Jones (Guerra de los mundos, Cold Feet) y Paul Mescal, en su primer papel en televisión, dan vida a los protagonistas de la trama, que se sitúa en una escuela en un pequeño pueblo al oeste de Irlanda. Connell es un jugador de fútbol muy querido, atractivo y atlético. Marianne, una orgullosa, intimidante e impopular solitaria que evita constantemente a sus compañeros de clase y desafía la autoridad de sus profesores. Entre ambos se establece una extraña y permanente conexión que ocultan a sus compañeros mientras van explorando las complicaciones de la intimidad y el amor de juventud.

16 de julio

- Especial 30 Rock. Tina Fey, Alec Baldwin y el resto del reparto de 30 Rock (2006-2013) se reunirán en un especial televisivo de NBC Universal con el que este grupo mediático presentará sus apuestas más destacadas para la temporada 2020-2021. Con una hora de duración, este especial se emitirá el 16 de julio en NBC, justo un día después de que comience sus operaciones Peacock, la plataforma de streaming de NBC Universal. La reunión de 30 Rock formará parte de un upfront, que es el término que se utiliza en Estados Unidos para el encuentro entre ejecutivos de la televisión y anunciantes en el que los primeros muestran a los segundos qué tienen preparado para la nueva temporada, y así tratan de venderles publicidad. Junto a Fey y Baldwin, que eran las dos grandes estrellas de esa popular comedia, también aparecerán otros actores de 30 Rock como Tracy Morgan, Jane Krakowski y Jack McBrayer.

17 de julio

- Maldita. El día 17 llega a Netflix Maldita, una reinvención de la leyenda artúrica contada a través de la mirada de Nimue, una joven con un misterioso don destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago. Tras la muerte de su madre, Nimue emprende una expedición para encontrar a Merlín y entregarle una antigua espada, y halla un compañero inesperado en Arturo, un humilde mercenario. Está protagonizada por Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Arturo), Gustaf Skarsgård (Merlín), y Daniel Sharman (El Monje Llorón), entre otros actores. Diez capítulos de una hora de duración cada uno.

22 de julio

- Por H o por B. HBO España estrenará en su plataforma el próximo 22 de julio todos los episodios de Por H o por B, serie dirigida por Manuela Burló Moreno nacida a partir de su premiado corto Pipas, en el que realiza un retrato del madrileño barrio de Malasaña, conquistado por dos exploradoras recién llegadas de Parla. Protagonizada por Marta Martín y Saida Benzal, las mismas actrices que dieron vida a Hache y Belén, respectivamente, la serie cuenta también en su reparto con nombres como Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo y Fernando Albizu, entre otros. Por H o por B consta de diez episodios de media hora, producidos por Globomedia (The Mediapro Studio) y Lacoproductora para HBO Europe en España, y su estreno será simultáneo en todos los territorios de HBO Europe. Con el madrileño barrio de Malasaña convertido en un personaje más, la serie es una comedia que trata del reencuentro de Hache y Belén, dos amigas de Parla, un municipio del sur de la provincia de Madrid, cuando ambas se mudan al barrio más cool del centro.

30 de julio

- The new nurses. Debido a la notable escasez de enfermeras tras la Segunda Guerra Mundial, en 1952 el Gobierno danés tomó la polémica decisión de admitir por primera vez a hombres en las escuelas de enfermería. Basada en un hecho real, la serie se centra en la historia de Erik, uno de esos chicos que lucharon contra la incomprensión de su decisión de intentarlo. Contada en dos temporadas de seis capítulos cada una, The New Nurses se estrena completa el 30 de julio en Sundance TV.

Otoño

- Dime quién soy. La serie Dime quién soy, basada en el libro homónimo de Julia Navarro, se estrenará en España el próximo otoño como la primera producción internacional de Movistar+ tras haberse confirmado el acuerdo de distribución en Estados Unidos a través de Telemundo International Studios. Un teaser de menos de un minuto deja entrever una superproducción, rodada entre España y Hungría, en la que destaca una Irene Escolar metida en la piel de Amelia Garayoa, que lleva, con maestría, la batuta del drama creado por Navarro hace diez años y que enamoró a millones de lectores. Dirigida por Eduard Cortés (Merlí) la serie original de Movistar+ cuenta con un guion firmado por Piti Español y constará de nueve episodios de 50 minutos de duración. Junto a Escolar, completan el elenco Oriol Pla (Pierre), Pablo Derqui (Santiago) y los actores internacionales Pierre Kiwitt (Max), Will Keen (Albert James), Maria Pia Calzone (Carla) y Stefan Weinert (Jurgens).

Otoño

- Muerte en Salisbury. Movistar+ tiene previsto estrenar el próximo otoño Muerte en Salisbury, una miniserie de la BBC que recrea el caso real de una cadena de envenenamientos ocurridos en el condado de Wiltshire en 2018 que tenían como objetivo principal al exespía ruso Serguei Skripal y a su hija. Protagonizada por Rafe Spall (La guerra de los mundos, La vida de Pi), Myanna Buring (The Witcher) y Anne-Marie Duff (La materia oscura, Sex Education), esta miniserie británica narra los hechos basándose en los testimonios de las víctimas afectadas. El caso sucedió en marzo de 2018, tuvo como epicentro la ciudad de Salisbury y desencadenó una crisis diplomática entre Londres y Moscú. Los envenenamientos se llevaron a cabo con novichok, uno de los agentes nerviosos más letales desarrollado en la URSS en los años 1970 y 1980. Cientos de rastros de ese veneno fueron encontrados por toda la ciudad, sumiendo a la población en una situación de alerta e incertidumbre.

2021

- Los pitufos. Los populares enanos azules de Los pitufos volverán a la televisión con una serie animada que se estrenará el próximo año en el canal Nickelodeon, creador de Bob Esponja: La película, Rugrats, aventuras en pañales, Zoey 101 y Una casa de locos, entre otras producciones. La serie seguirá las aventuras de personajes individuales como Papá Pitufo, Pitufina, Filósofo, Fortachón y Torpe, conocidos entre el público desde que el belga Peyo (Pierre Culliford) publicase el primer cómic sobre esta peculiar familia en 1958. "Los pitufos es una franquicia mundial icónica que ha resonado en el público durante décadas", dice Pam Kaufman, presidenta de ViacomCBS Consumer Products -propietaria de Nickelodeon-. Al parecer, los planes de la compañía pasan por revivir esta franquicia para las nuevas generaciones con una línea nueva de juguetes y accesorios basados en la serie.

2021

- Deudas. Carmen Maura protagoniza la nueva serie original de Atresmedia TV titulada Deudas, creada por Daniel Écija (La Valla), que empezará sus grabaciones este verano y se emitirá, ya el año próximo, en el prime time de Antena 3, y también en Atresplayer Premium. Este proyecto supondrá el regreso de Carmen Maura a la televisión española, donde su último trabajo fue en 2010 en Las chicas de oro, tras un breve paso por la serie Águila Roja. Se trata de una comedia "macarra y provocadora", según la productora, contada en episodios de 50 minutos, que tiene en su centro el choque salvaje de dos familias y dos mujeres. En Deudas se cuentan las historias de una viuda que pudo ser chica Almodóvar, un cantante venezolano muerto, un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser la alcaldesa de Madrid. Con ellos, un Jesús Gil de barrio, una actriz porno, un ex agente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama Chiquetete.

Marzo de 2021

- La precuela de Los Soprano. "Todos podríamos morir en un restaurante, y eso es lo que queríamos expresar en la escena", dijo David Chase, creador de Los Soprano, cuando la hoy legendaria serie de mafiosos de HBO llegó a su fin en 2007. En aquel momento, algunos seguidores estaban convencidos de que Tony había muerto en la escena final, mientras que otros no, lo que dejó cierta polémica en el aire. El típico final discutido. Chase ha estado en los últimos años trabajando en un filme precuela de la serie, The Many Saints of Newark, que protagoniza un joven Tony y que está previsto que se estrene en marzo de 2021 tras haberse empezado a desarrollar en 2018. Antes conoceremos The Soprano Sessions, un libro sobre el programa de televisión.

2021

- Operating Naked. La serie de televisión Operating Naked- A Black Bag Job ha reanudado el rodaje este mes en Ronda (Málaga) y Almería después de la cuarentena por el Covid-19. Esta producción de Hollywood es una intriga de espionaje ambientada en la década de los 90 que narra la historia real de una espía estadounidense que trabajó en España durante esos años. La actriz española Lucía Juliette Morales protagonizará los seis episodios como la hija del protagonista principal. El manuscrito original es de Jon Augustine, que era guionista en el drama de espionaje televisivo Burn Notice, y la de Memphis Writers junto con Wanda-Halcyon Television, adaptado por el que fuera guionista de la BBC Sutish Sharma, y coproducida por el ex ejecutivo de Aaron Spelling Pat Andrew. Se espera su estreno para el año próximo.