Así es HBO Max: ¿Llega tarde la competencia más fuerte para Netflix?

La televisión a la carta o "streaming" se ha convertido en uno de los negocios más explotados de los últimos años, aunque ninguna oferta ha hecho temblar el reinado de Netflix hasta la llegada de HBO Max, la apuesta más completa para destronar al gigante.



Si bien el nombre resulta familiar, la plataforma de WarnerMedia solo toma la marca de la cadena responsable de "Juego de Tronos" -HBO- para titular un catálogo que reúne todas las series de ese canal, más el universo de DC Cómics, los dibujos de Cartoon Network, ficciones míticas como "Friends" e informativos de la CNN.



El servicio, que se lanza este miércoles en Estados Unidos, es el enésimo intento de una compañía por hacerse un hueco en el nuevo mundo de las suscripciones por televisión.



Elmo is a little nervous to host his first #NotTooLateShow. Share your advice to calm those stage-fright nerves and ?? for a reminder to watch @Elmo's big late-night premiere on @HBOMax May 27 (before his bedtime)! pic.twitter.com/RbyHFsqUMc