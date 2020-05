Ricky Gervais firma un acuerdo con Netflix

los ángeles – El cómico británico Ricky Gervais ha firmado un acuerdo de colaboración global con Netflix por el que desarrollará diferentes proyectos para la plataforma digital. Como parte de este acuerdo, preparará una tercera temporada de After Life, serie de la que es su creador y protagonista y que estrenó su segunda tanda de episodios en Netflix el 24 de abril. "Tenía previsto jubilarme pronto para deambular borracho por mi casa hasta que muriera", dijo Gervais en un comunicado con su habitual y salvaje estilo de humor. "Pero me he cansado un poco de hacer eso durante el confinamiento, y también Netflix me hizo una oferta que no pude rechazar", agregó. Fuentes de The Hollywood Reporter sitúan el acuerdo de Gervais y Netflix en el ámbito de "las ocho cifras", es decir, al menos diez millones de dólares (9.201.030 euros). Este fichaje extiende la estrategia de la plataforma de incorporar a su catálogo a grandes nombres de la televisión por sumas millonarias. Ha llegado a acuerdos similares con Ryan Murphy, que presentó la pasada semana la miniserie Hollywood; Shonda Rhimes, creadora de Anatomía de Grey; y David Benioff y D.B. Weiss, responsables de la adaptación de Juego de tronos.

Gervais tiene un largo historial de colaboraciones con Netflix. Por ejemplo, el estreno de su película Special Correspondents (2016), prestó su voz al doblaje de la cinta animada The Willoughbys y también llegó a diferentes acuerdos respecto a su serie Derek y su cinta David Brent: Life on the Road (2016).