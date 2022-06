La NASA completa la puesta a punto del megacohete lunar SLS

La NASA ha dado por completada la campaña de pruebas de su megacohete lunar SLS, con el ensayo general realizado el 20 de junio, y dará ahora inicio a los preparativos del lanzamiento. Analizados los datos de la prueba, la agencia llevará el SLS (Space Launch System) y la cápsula Orion que lo corona de regreso al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en el Centro Espacial Kennedy la próxima semana, para preparar el cohete y la nave espacial para el lanzamiento.





