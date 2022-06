'Resident Evil Village', 'The Walking Dead' y 'No Man's Sky' entre las novedades para PSVR2

Durante la nueva presentación del formato "State of Play", utilizado por los diferentes departamentos comerciales de Sony para ofrecer novedades y actualizaciones de estado relacionadas con las próximas novedades de la familia PlayStation, la multinacional ha revelado la producción de cuatro títulos con destino a PSVR 2, el próximo dispositivo de Realidad Virtual de la casa. Entre ellos se encuentra 'Resident Evil Village', 'The Walking Dead: Saints & Sinners', 'No Man's Sky' y 'Horizon: Call of The Mountain'.

PSVR 2, el próximo dispositivo de Realidad Virtual de PlayStation. ELSOTANOPERDIDO.

Un buen surtido de producciones

Inquietantes, terroríficos, salvajes, sanguinarios. Así son los villanos de 'Village', un grupo de aberraciones que reúne todas las cualidades para establecerse entre las más icónicas del género de terror. Se trata del octavo título numerado de la serie y presenta la continuación de la historia de Ethan Winters, que también fue protagonista en el juego anterior, 'Resident Evil 7: Biohazard'. El título comienza con Ethan y su esposa, Mía, llevando una vida en paz, hasta que la hija es secuestrada y termina buscándola en un remoto pueblo que depara terribles sorpresas.

Escena del videojuego 'Resident Evil 7: Biohazard'. ELSOTANOPERDIDO.

'The Walking Dead: Saints & Sinners - Capítulo 2: Retribution' llegará a PSVR2.

El popular y querido título de PSVR lanzado originalmente en 2020 se actualiza con una nueva campaña, mapas, armas, herramientas, novedades y retos. El jugador, al igual que en la primera parte, volverá a encarnar a El Turista y recorrerá las calles de Nueva Orleans.

En 2019 'No Man's Sky' se reconstruyó para PSVR y, según sus desarrolladores, con el aumento de características ahora no se perderá ningún detalle de esté inabarcable universo. El juego presenta una galaxia para explorar, repleta de planetas y formas de vida únicos, peligro constante y acción. Cada estrella es la luz de un sol distante, orbitada por planetas llenos de vida que los exploradores pueden visitar a su elección. Los jugadores pueden volar sin problemas desde el espacio profundo a las superficies planetarias, sin pantallas de carga y límites.

En este universo infinito generado procesalmente, los jugadores descubren lugares y criaturas que ningún otro ha visto antes, y tal vez nunca lo volverá a hacer.

Por último, 'Horizon: Call of The Mountain', un derivado de la popular franquicia 'Horizon' de Guerrilla Games. Está siendo desarrollado por Firesprite, el estudio tras The Playroom de VR y no cuenta con Aloy, la carismática protagonista de la serie de videojuegos.