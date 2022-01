El timo de las reseñas

Las personas anónimas ya no pueden dejar comentarios, tienes que estar registrado y no vale lo mismo la opinión de una persona que ha dejado 100 opiniones en restaurantes estrellas Michelin, que alguien que es la primera vez que opina

Antes de Internet, y no es hace un siglo como piensan los mas jóvenes, cuando alguien quería elegir un restaurante había que recurrir a las opiniones de algún familiar o amigo y en algunos casos, hacer memoria de la crítica gastronómica que leímos en nuestro periódico de referencia y lanzarnos a la aventura. El padre de un amigo que era taxista decía que muchas personas antes de comprar un coche le interrogaban en los días de calor, la gente no suele coger taxis en esas ocasiones, sobre cuantos kilómetros había hecho, si había tenido averías, que tal era el consumo y un elenco de preguntas con las que ir al concesionario. Ahora hasta para comprar un simple deshumidificador buscamos por todo Internet las opiniones y comentarios que hay en todas las páginas web, tiendas y hasta blogs que nos dan explicaciones y detalles, en ocasiones hasta mejor que en la página del propio fabricante. La duda está en distinguir y diferenciar claramente cual de esas opiniones parecen más una venganza contra esa marca por algo que nos ha ocurrido, es un simple comentario fuera de lugar o si realmente es una "review" en la que podemos confiar con los ojos cerrados. Vamos a tratar de dar algunas pistas para que no nos timen.

En el mundo de la hostelería los portales han realizado un gran esfuerzo para evitar que los comentarios falsos o las críticas desmedidas tengan un efecto negativo, especialmente en los restaurantes. Las personas anónimas ya no pueden dejar comentarios, tienes que estar registrado y no vale lo mismo la opinión de una persona que ha dejado 100 opiniones en restaurantes estrellas Michelin, que alguien que es la primera vez que opina, ya sea positiva o negativamente. Los mayores timos de reseñas falsas suelen estar en los grandes portales de compras. Una periodista del Wall Street Journal que estudiaba estas prácticas desveló que recibía una tarjeta de 35 dólares cada vez que escribía una reseña con 5 estrellas, de determinados productos. Existen agencias especializadas que nos pagan por reseñas si eres dentro del programa Local Guides de Google un nivel 6. Como yo lo soy, hice una prueba enviando un correo y ofreciendo mis servicios y la respuesta fue: "...nos tienes que pasar tu mail para hacer los pagos en Paypal. Pagamos a 2 euros cada reseña. Se comparte un excel con las reseñas que tienes que hacer, si incluye foto, nº de estrellas, texto, etc. y se cobraría a principios del mes siguiente. Siempre se realizaría 1 reseña por día...". Creo que este tipo de negocios no merecen ningún comentario.

Amazon lleva años buscando un sistema para evitar que este tipo de timos hagan daño a sus vendedores y que las compañías con productos de muy baja calidad desaparezcan de su ecosistema. Desde el año 2020 utilizan un sistema de Inteligencia Artificial que ha detectado millones de reseñas falsas. El año pasado se dieron de baja tiendas muy famosas después de descubrir una red de más de mil personas que realizaban pruebas de los productos y escribían su opinión pero que ni siquiera habían comprado o visto ninguno de los objetos que promocionaban. No hay muchos trucos para saber si son verdad o no. Si todo son opiniones positivas y 5 estrellas, a mi me hace dudar. Si quien hace la review no pone fotos o pone tantas que hasta parece extraño que pueda tener ese nivel de información, yo dudaría. Si solo hay opiniones de personas de un solo país, cuando la empresa dice que vende a nivel global, pondría ese producto en cuarentena.

