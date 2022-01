Las actualizaciones, ¿son todas necesarias?

Muchos usuarios me dicen si tienen que actualizar desde la versión anterior y mi respuesta es siempre la misma: "Hay que actualizar todas las aplicaciones, sistemas operativos o pluggins, por un solo motivo, la seguridad"

Desde que Apple presentó el 20 de septiembre del año 2021 su nuevo sistema operativo iOS 15, he recibido muchos mensajes de usuarios que me dicen si tienen que actualizar desde la versión anterior, en este momento es la iOS 14.8.1, y mi respuesta es siempre la misma: "Hay que actualizar todas las aplicaciones, sistemas operativos o pluggins, por un solo motivo, la seguridad". Todavía me encuentro con directores técnicos o de sistemas empeñados en convencerme sobre lo bueno que es no actualizar con el argumento de, si funciona para que tocarlo. Además todos ellos han tenido muy mala suerte, a mí de momento no me ha pasado nunca, que cada vez que actualizan algún programa o aplicación, todo empieza a funcionar mal y han tenido que volver a la versión anterior. Lo voy a repetir las veces que haga falta, las actualizaciones no están pensadas para fastidiar a los usuarios, no funcionan mal, en el 90% de los casos corrigen errores críticos de seguridad y no tener los sistemas al día nos convierte en el objetivo predilecto de los hackers.

Si eres usuario de Windows 10, hasta el año 2024 vas a seguir recibiendo actualizaciones de este sistema operativo. Quizás ésta sea una de las razones por las que no se migra a Windows 11, pero sabes que hasta ese año tienes garantizados todos los parches de seguridad por parte de Microsoft. En este momento si no lo has instalado ya, deberías instalar "2022-01 Actualización acumulativa para Windows 10 Versión 21H2 para sistemas basados en x64 (KB5010793)". Dentro del menú de configuración de windows, hay una opción denominada Windows Update. Mi consejo es que vayas allí y revises en busca de Nuevas Actualizaciones o mejor, entra en la opción que de permiso a tu sistema operativo para que todo eso se haga de forma automática y no tengas que preocuparte nunca más de ello. Si al intentar actualizar sale un error que indica que el disco está lleno o no hay suficiente memoria, creo que puede ser el momento de cambiar de equipo. Me extraña mucho que te salga un aviso de este tipo en un PC de menos de 5 años. Yo no tengo la culpa, en el mundo de la informática y de la tecnología un equipo que ya no esté en garantía del fabricante se considera obsoleto, pero te confieso que yo logro estirar "casi" todos mis equipos por encima de los cinco años.

Ni que decir tiene que todo esto es lo mismo para las aplicaciones de los móviles. Hay que entender lo que a veces parece el caos de las versiones y de las actualizaciones del sistema operativo de la mayoría de los smartphone, Android. Lo primero es la actualización del sistema operativo que no está disponible para todos los equipos. Pero tranquilo, si no tienes la última versión que desde octubre de 2021 es la 12, tanto la 9, 10 y 11 son antiguas pero vigentes, por lo que tienes soporte en tu equipo. Pero si vas a configuración dentro de ajustes de tu móvil y la versión que te sale es la 8 o anterior, aunque te esté funcionando perfectamente tienes una versión descontinuada y por tanto ha llegado la hora de cambiar de teléfono por un solo motivo, la seguridad. Otra de las razones para cambiar de móvil es que uses demasiadas aplicaciones y que estés constantemente recibiendo alertas que te indican que no es posible la actualización por falta de espacio. Solo hay dos soluciones, revisar si de verdad usas todas esa aplicaciones y hacer limpieza de las que no has utilizado nunca o hacerte a la idea que tu móvil es una herramienta de trabajo y que necesitas uno con más prestaciones.

@juandelaherran