De Facebook a Meta para escaparse más allá

eN el convulso contexto que rodea a Facebook últimamente, ha anunciado que cambia el nombre de su empresa matriz a Meta. No soy de esos que piensa que esto se le haya ocurrido de la noche a la mañana, aunque sí le habrá venido bien. Un cambio de marca no se hace en cuestión de semanas. Parece que la empresa busca pasar de ser una empresa del sector social media (redes sociales, para entendernos), a ser una empresa tecnológica con una mirada más allá. Lleva años invirtiendo 10.000 millones de dólares de media en I+D+i de tecnologías inmersivas. ¿Qué busca Facebook siendo Meta?

Principalmente busca avanzar su propia narrativa de empresa al metaverso, un concepto que muchos consideran será la nueva redefinición del ciberespacio. En un metaverso, la vida digital es un espacio continuo. Entras a trabajar, vas al banco, te transportas, tienes novia/o, etc. En realidad, si lo pensamos bien, es un paso más allá de lo que tenemos: nuestra vida virtual ahora es una sucesión de interacciones con aplicaciones en 2D (Instagram, el banco, el pedido a un restaurante, Twitter, etc.). Las empresas tecnológicas Chinas, Alibaba y Tencent especialmente, también están invirtiendo mucho en ello. El metaverso es esa combinación de una serie de tecnologías transformadoras en un nuevo mundo emulado. Las posibilidades, extensas y amplias. ¿Por qué triunfan tanto estos mundos virtuales? ¿Por qué hablar ahora del metaverso? Meta es un sufijo de origen griego que significa "más allá". Es fácil imaginarse que viene a describir la intención de "escapar del presente" hacia "un más allá". En este caso, un escenario de realidad virtual o animación. Es, en definitiva, una forma de simular una realidad a la que se accede a través de la tecnología.

¿Y por qué la gente lo va a demandar? Por escapar de su realidad. Es lo que podemos llamar escapismo, que en psicología llevan décadas describiendo como una forma de evadirse de los problemas del día a día para mantenerse en un estado de calma y seguridad. A los humanos nos gusta escapar de esas responsabilidades. Es lógico que existan metaversos del mundo crypto como Decentraland o Sandbox (escapas del "sistema financiero" tradicional). O que Nike haya anunciado Nikeland con la plataforma de videojuegos Roblox. Son universos digitales donde los usuarios podrán vestir a sus avatares con prendas de la marca. Cuanto más desinhibidos, más compramos. Creo que la psicología va a jugar un papel clave en el devenir de la tecnología en los próximos años. Ah, y la sociología.

Según un informe sobre moda digital y el mundo de los avatares de Business of Fashion, el 70% de los consumidores en EE.UU. valoran su identidad digital, el 65% valora las propiedades digitales y el 50% quiere invertir y gastar en activos digitales. Es evidente que el mundo del metaverso implicará estudiar, disfrutar de ocio, entrenarse, etc. Por eso Nike apuesta por ello o la ciudad de Seúl anunciaba que será la primera ciudad relevante en adentrarse en el metaverso. Buscan crear un ecosistema de comunicación on line para todas las áreas de la administración municipal, donde la ciudadanía pueda solicitar servicios o hablar con la administración.

El mundo físico y el digital, están cada vez más unidos. La previsible entusiasta adopción del metaverso, en la que tendremos nuestra propia identidad y nos expresaremos para escapar de nuestro día a día, no estará exenta de problemas sociales. En materia de diversidad, por ejemplo, a nivel de género, sabemos que los hombres están más cómodos usando avatares femeninos que a la inversa. También sabemos que los avatares con caras de color negro, son menos demandadas que las de color blanco. Y, en el campo de la cultura. Si entendemos el desarrollo del campo del arte y videojuego digital como una expresión cultural más, ¿cómo quedará conformada su identidad si van entrando las marcas a definir con sus propios códigos de marketing?

Preguntas iniciales, para un mundo incipiente.