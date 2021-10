La secuela de Yakuza: Like a Dragon continuará con la historia de Ichiba.

Después del éxito de 'Yakuza: Like a Dragon', parecía segura una secuela del juego que ha cambiado los estándares establecidos durante años en la franquicia. Y así lo confirma el propio desarrollador, Ryu Ga Gotoku Studio, anunciando que la historia del carismático Ichiban Kasuga continuará en la próxima entrega.



Ryu Ga Gotoku Studio: Una década entre nosotros

El estudio, que cumple 10 años en 2021, ha sufrido algunos cambios, sobre todo con la salida del creador de la serie 'Yakuza', Toshihiro Nagoshi. Ahora bajo la dirección de Masayoshi Yokoyama, que ejerció las labores de producción en 'Like a Dragon' (no sin antes trabajar en varios títulos anteriores de la franquicia), el estudio se acogerá a "una nueva estructura". No obstante, el nuevo jefe también asegura que continuarán "con la misión de ofrecer el mejor entretenimiento a través de nuestros juegos".

"Los predecesores de Ryu Ga Gotoku han transmitido sus creencias y conocimientos a todos los miembros del equipo. Puedes dar testimonio con el reciente lanzamiento de Lost Judgment y lo verás en la secuela de Yakuza: Like a Dragon que continuará la historia de Ichiban Kasuga", revela el director. Con respecto al ritmo de producción, el directivo asegura que se encuentra en proceso de desarrollo mientras se está terminando de ajustar la historia.



Los cambios llegaron para quedarse

Masayoshi Yokoyama también ha valorado los problemas que surgieron con el primer juego de la nueva etapa. Comenta que tras el anuncio de 'Yakuza Like a Dragon' hace dos años, se discutió mucho en relación a los cambios que aporta el juego sobre la base histórica de la franquicia. Cambiar un protagonista al que todo el mundo estaba acostumbrado y llevar mecánicas de combate a batallas por turnos generó mucha controversia durante todo el proceso de producción del juego.

Peroresulta que la fórmula funcionó muy bien, fue un éxito de crítica y tanto la base de jugadores como los nuevos seguidores acogieron de maravilla la nueva senda de la serie. "Algunas de estas ideas nunca se habrían considerado cuando fundamos el estudio", apunta Yokoyama. Después de muchos años manteniendo la misma fórmula (que indudablemente funcionó muy bien), 'Yakuza: Like a Dragon' aportó a la franquicia el cambio de imagen que necesitaba en el momento preciso.

El cambio de protagonista fue uno de los elementos más polémicos y claro está que Ichiban puede no ser tan duro como Kiryu, pero este desgarbado y despeinado miembro de la Yakuza se ha ganado a la mayoría de los jugadores representado un personaje de gran corazón cargado de matices emocionales.



Like a Dragon

El juego nos invita a controlar los designios de Ichiban Kasuga (interpretado por Kaiji Tang), un miembro de la Yakuza que está a la caza de la verdad tras ser misteriosamente traicionado por su clan después de cumplir voluntariamente una condena de 18 años de prisión por un crimen que no cometió. Todo con el fin de proteger a su patriarca y figura paterna, Masumi Arakawa (interpretado por George Takei).

En su camino, se topará con un elenco de personajes entre los que se incluye un deshonesto policía (interpretado por Andrew Morgado), la antigua enfermera Nanba (interpretada por Greg Chun) y Saeko (interpretada por Elizabeth Maxwell), una anfitriona con una misión. No pueden faltar diversos minijuegos en la ciudad, entre los que se incluyen las carreras de karts, jaulas de bateo, recreativos arcade y karaoke, entre otros. El juego está disponible para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Actualmente también lo puedes encontrar en Xbox Game Pass para consolas y PC.